أخبار الأهلي اليوم | اللاعب الأفضل أمام الوداد، والمرشحون لخلافة بادجي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 24 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 24 أكتوبر 2020 ..

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الأهلي يُجهز بدلاء أليو بادجي

بات أمر رحيل أليو بادجي عن الأهلي بعد نهاية دوري أبطال أفريقيا مؤكدًا، إذ لا يراه المدرب بيتسو موسيماني المهاجم المناسب للفريق بجانب تحفظه على عدم التزامه بالتعليمات وانشغاله كثيرًا بأمور خارج الملعب.

وأفادت مصادر صحفية مصرية أن لجنة التخطيط بالنادي جهزت ملفات 3 مهاجمين للتعاقد مع أحدهم لخلافة بادجي، أحدهم هو والتر بواليا المتألق مع الجونة هذا الموسم والمطلوب في الترجي التونسي.

وسيتم عرض الخيارات على المدرب الجنوب أفريقي لاختيار أحد الأسماء لبدء العمل على التعاقد معه، لكن موسيماني طلب تأجيل ذلك الملف حتى نهاية دوري الأبطال.

أليو ديانج أفضل لاعب في مباراة الأهلي والوداد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فوز أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بلقب أفضل لاعب في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، والتي أقيمت مساء أمس وانتهت لصالح بطل القرن في أفريقيا 3-1.

رسميًا. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة نصف النهائي بين الأهلي والوداد تذهب إلى أليو ديينج! 🔝🏅 #TotalCAFCL | @Football2Gether | #ASCWAC | @AlAhly



pic.twitter.com/dY0tXJeFLA — دوري أبطال إفريقيا 🏆 (@caf_online_AR) October 24, 2020

ديانج لعب مباراة ممتازة وصنع الهدف الثاني لحسين الشحات بطريقة رائعة.

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