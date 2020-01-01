أخبار الأهلي اليوم | تعثر مفاوضات نجم مازيمبي وعرض تونسي لجيرالدو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 27 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 27 مايو 2020 ..

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عرض بلجيكي يهدد تعاقد الأهلي مع نجم مازيمبي

كشفت بعض التقارير الصحيفة عن عائق يقف أمام إتمام الأهلي لصفقة الكونغولي جاكسون موليكا؛ مهاجم مازيمبي الكونغولي، إذ أنه تلقى عرضًا بلجيكيًا مغريًا، مما جعل من الصعب موافقة إدارة النادي الكونغولي على عرض القلعة الحمراء.

عرض تونسي لجيرالدو

أوضحت بعض التقارير الصحفية أن نادي النجم الساحلي التونسي يسعى للظفر بخدمات الأنجولي جيرالدو؛ لاعب الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، إذ طلب شرائه نهائيًا وليس على سبيل الإعارة.

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