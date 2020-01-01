أخبار الأهلي اليوم | سعد سمير يوقع عقد جديد ومفاوضات للتجديد مع مروان محسن

أحمد شوبير : سعد سمير وقع للأهلي

قال الإعلامي أحمد شوبير، أن سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقع على عقد جديد مع القلعة الحمراء.

وأكد أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "أون تايم سبورتس"، في برنامج "أون تايم سبورت": "سعد سمير وقع على العقود الجديدة للأهلي على بياض، وترك لإدارة النادي حرية تحديد راتبه".

حسين بن عيادة : لم أتلق عرض رسمي من الأهلي أو الزمالك

قال حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة، "إنه شرف كبير لي الانتقال إلى نادي الزمالك، مع بداية الموسم الجديد".

وواصل اللاعب في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج "جمهور الثالثة": "لا توجد أي اتصالات رسمية معي من قبل نادي الزمالك أو الأهلي".

محمد فاروق يكشف سبب الشجار مع تسوبيل

كشف محمد فاروق نجم الأهلي السابق، عن مشاجرته مع المدير الفني الألماني راينر تسوبيل، الذي كان يقود تدريب الفريق الأحمر في ذلك التوقيت.

وقال "فاروق"، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كنت بعيدًا عن المشاركة في المباريات، وتحدثت مع تسوبيل وقلت له متى سأكون متواجدًا مع الفريق وكان رده صارمًا ليتحول الأمر إلى مشاجرة.

الأهلي يسعى لتجديد عقد مروان محسن

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لموقع فيلجول نية ناديه تجديد تعاقد مهاجمه مروان محسن في أقرب فرصة على حد قوله.

وقال عبد الحفيظ "التجديد لمروان سيكون في أقرب فرصة لضمان استمراره في صفوف الفريق".