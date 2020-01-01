أخبار الأهلي اليوم | لا مفاوضات مع موليكا ورمضان صبحي مطلب للزمالك

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 1 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 1 مايو 2020 ..

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الصفاقسي مهتم بضم حسين السيد

أكد أنيس بوجلبان المدرب العام بنادي الصفاقسي التونسي أن النادي لم يتحدث مع النادي الأهلي بشأن الحصول على خدمات حسين السيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وواصل: "لدينا الرغبة بكل تأكيد في ضم حسين السيد، لكن المفاوضات لم تصل للأمر الرسمي حتى هذه اللحظة، والأيام المقبلة ستشهد التحرك لضمه".

فايلر يطلب حرس من الناشئين

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصعيد حارس رابع من قطاع الناشئين بجانب الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، من أجل تعويض رحيل شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأحمر، في نهاية الموسم.

الأهلي لم يفاوض موليكا

أشارت تقارير مصرية إلى أن النادي الأهلي لم يُقدم عرضًا رسميًا إلى نادي مازيمبي الكونغولي لضم مهاجمه الشاب جاكسون موليكا في الصيف المقبل.

وبحسب يلا كورة قال مصدر أهلاوي : "كل ما تردد عن الدخول في مفاوضات مع موليكا لا أساس له من الصحة، واللاعب خارج حساباتنا تمامًا ولم نفكر في ضمه".

أمير مرتضى يتمنى ضم رمضان صبحي للزمالك

تمنى أمير مرتضى، المشرف على قطاع الكرة داخل نادي الزمالك، انضمام اللاعب رمضان صبحي نجم الأهلي الحالي، إلى صفوف الفارس الأبيض، قائلاً إنه أكثر لاعب من الممكن أن يكون مفيدًا للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ورد "أمير"، خلال استضافته في برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت 2"، مع الإعلامي إبراهيم فايق على سؤال اللاعب الذي يتمنى انضمامه من الأهلي قائلاً: "أتمنى ضم رمضان صبحي، خاصة أنه أكثر لاعب سيكون مفيدًا للزمالك خلال الفترة المقبلة لو تواجد مع الفريق".