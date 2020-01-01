أخبار الأهلي اليوم | عودة أزارو ومفاوضات حجازي والمحمدي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 18 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 18 مايو 2020 ..

مدرب الاتفاق: كل المحترفين سيستمرون باستثناء وليد أزارو

أكد خالد العطوي، المدير الفني لفريق نادي الاتفاق السعودي، على أن المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي المصري، المعار إلى صفوف فريقه، لن يستمر معه الموسم المقبل.

المزيد من الفرق

النادي الأهلي وافق على إعارة المغربي وليد أزارو لصفوف الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حتى نهاية الموسم الجاري. " اقرأ التفاصيل "

محمد فاروق يكشف موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

أكد محمد فاروق، لاعب نادي بيراميدز، على أنه قام بتجديد عقده مع ناديه، من أجل غلق الأبواب أمام شائعات رحيله عن ناديه، بعد تلقيه عروضًا من الأهلي والزمالك.

فاروق قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا مستمر مع بيراميدز ولا يزال عقدي مستمرًا، مع الاحترام للأهلي والزمالك".

الأهلي يبذل قصارى جهده للتعاقد مع أحمد حجازي وباهر المحمدي

أكدت تقارير صحفية، على أن الأهلي لم يستسلم في قضية التعاقد مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي.

أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، يبدل قصارى جهده من أجل التعاقد مع الثنائي، بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء.

أليو بادجي: اشتقت لكرة القدم

عبر السنغالي أليو بادجي، مهاجم النادي الأهلي، عن اشتياقه لكرة القدم، بعد توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، منذ منتصف مارس الماضي.

بادجي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة في أحد معسكرات الأهلي، قبل توقف الدوري، وكتب عليها "الكرة وحشتني".