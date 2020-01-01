أخبار الأهلي اليوم | إبراهيم سعيد يُطالب بمنح الأهلي لقب الدوري

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 30 إبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 30 إبريل 2020 ..

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إبراهيم سعيد : يجب إلغاء الدوري ومنح الأهلي الدوري

يرى إبراهيم سعيد مدافع قطبي الكرة المصرية السابق، أن الحل الأفضل فيما يخص بطولة الدوري المصري في الوقت الحالي هو إلغاء المسابقة ومنح اللقب للنادي الأهلي، في ظل أحقيته بالفوز باللقب هذا العام.

وقال اللاعب في تصريحات تلفزيونية مع برنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "TEN" أنه لا يوجد أي داعٍ لاستئناف الدوري في الوقت الحالي، خاصة في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، موضحا أن الإلغاء هو القرار الأفضل في الوقت الحالي.

شعار الأهلي بين الكبار

قررت صحيفة ماركا الإسبانية، اختيار شعار نادي الأهلي ضمن شعارات أكبر الأندية على مستوى العالم.

وتضمنت قائمة الشعارات 50 ناديًا، من ضمنهم شعارين لناديين عربين آخرين وهما الوداد والرجاء المغربيين.

وفتحت الصحيفة الإسبانية، التصويت للجمهور من أجل اختيار الشعار الأفضل على مستوى العالم ضمن قائمة ضمت 50 شعارا للأندية، حيث تصدر شعار نادي فلومينيسي البرازيلي الترتيب وفقًا لتصويت الجماهير.

زبير بيه : علي معلول ضمن أفضل الأجانب في تاريخ الأهلي

يرى التونسي زبير بيه عبر فضائية "أون تايم سبورت"، أن علي معلول يعتبر واحدًا من أبرز اللاعبين الأجانب في تاريخ الأهلي ويحقق مسيرة متميزة مع الفريق منذ انتقاله إلى صفوف المارد الأحمر.

وتابع أنه ليس أمرًا سهلاً على أي لاعب داخل القلعة الحمراء، أن يقدم ذلك الأداء خاصة في ظل ضغط الجماهير، ولكنه نجح في تقديم نفسه بالصورة المميزة وأصبح محبوبًا بسبب تألقه اللافت للنظر.

تهديدات لصفقة كشريدة

أكدت تقارير صحفية تونسية أن وجدي كشريدة؛ موهبة النجم الساحلي التونسي، تلقى عرضين من استاد ريمس وميتز الفرنسيين، مشيرة إلى أن الوكالة التابع لها اللاعب تفضل احترافه الأوروبي على انتقاله للقلعة الحمراء.