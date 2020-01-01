أخبار الأهلي اليوم | ترشيح عمرو وردة وتسويق عقد وليد أزارو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 19 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 18 مايو 2020 ..

رباعي الأهلي ينتظر السفر إلى ألمانيا

يطير الرباعي المصاب سعد سمير، كريم نيدفيد، حمدي فتحي، ومحمد محمود، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إلى ألمانيا فور عودة حركة الطيران خلال الفترة المقبلة، من أجل تنفيذ أخر مراحل التأهيل، والمشاركة من جديد في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

ترشيح عمرو وردة للأهلي

تلقت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي ترشيحًا لتقديم خدمات اللاعب عمرو وردة لاعب وسط باوك اليوناني، للعودة إلى الأهلي مرة أخرى إذا كان يرغب النادي في التفاوض مع اللاعب.

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وكان اللاعب قد أبدى رغبته في وقت سابق باستمرار مشواره الأوروبي في الاحتراف، إلا أن أحد الوكلاء قد عرض على الأهلي التدخل وإقناع اللاعب للعودة إلى ناديه من جديد إذا كانت الرغبة لدى الأهلي في ذلك.

تسويق عقد وليد أزارو

كلفت لجنة التخطيط نادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بنادي الأهلي، بتسويق المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من أجل بيعه بداية من الموسم المقبل.

ويرفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، استمرار "أزارو" في صفوف الفريق في الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته لفريق الاتفاق السعودي.

خالد الدرندلي يكشف ميزانية الأهلي

كشف خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، أن ميزانية المارد الأحمر تتخطى الـ 2 مليار جنيه، ناسبًا الفضل في ذلك إلى مجالس إدارة القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية.

وقال "الدرندلي"، خلال استضافته في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، إن ميزانية النادي الأهلي تقدر بحوالي 2 مليار و60 مليون جنيه، لافتًا إلى أن مصروفات فريق كرة القدم بالنادي تبلغ 300 مليون سنويًا و192 لباقي الألعاب الرياضية الأخرى.