أخبار الأهلي اليوم | رمضان صبحي مطلوب في الدوري التركي

وكيل لاعبين يعرض عبدالله بكري على الأهلي

تلقى النادي الأهلي عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع عبد الله بكري نجم دفاع بيراميدز، في ظل وجود مرونة من ناديه في ملف بيعه نهاية الموسم الجاري بسبب ارتفاع قيمة عقده الشخصي.

ويرغب الأهلي في تدعيم دفاعه بطلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، إلا أن الإدارة الحمراء تجد صعوبة في ضم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وأسامة جلال مساك انبي لمغالاة أنديتهما في شروطهما المادية.

عماد متعب يكشف سبب رحيل فتحي عن الأهلي

كشف عماد متعب نجم الأهلي السابق أنه تواصل مع أحمد فتحي بعد اتخاذه قراراً بالرحيل عن الأهلي ليؤكد له الجوكر أنه يتناوب على المشاركة مع محمد هاني في المباريات، وهو ما جعله يُفكر بالرحيل.

الأهلي لا يُمانع إلغاء الدوري

قال المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن ناديه لا يُمانع إلغاء الدوري بسبب وباء "كورونا" إذا كان هذا هو قرار الدولة لأن الدولة هي "رب الأسرة" وعلينا جميعا احترام قراراتها.

بشكتاش التركي مهتم بضم رمضان صبحي

تقارير صحافية تركية تؤكد أن نادي بشكتاش يبدي اهتمامه بضم لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي والمعار للنادي الأهلي لنهاية الموسم الجاري رمضان صبحي