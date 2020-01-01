أخبار الأهلي اليوم | مصطفى محمد رفض التوقيع بسبب الزمالك

هشام حنفي : مصطفى محمد رفض الأهلي

قال هشام حنفي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "900 لاعب كانوا في الدرجة الثانية عندما لعبت للفريق، لكن كان هناك 11 لاعبًا رشحناهم للعب في النادي الأهلي."

وتابع: "مصطفى محمد عندما تحدثنا معه قال أنه مشجع لنادي الزمالك فلم نستمر في المفاوضات، لأن رغبته لم تكن لتتغير."

إنبي ينفي مفاوضات صالح جمعة

عبدالناصر محمد المشرف العام على قطاع الكرة بإنبي تحدث عن احتمالية انضمام صالح جمعة للفريق البترولي وقال :" لا يوجد أي شيء في هذا الملف، نحن لم نتفاوض معه، صحيح هو ابن النادي والبيت بيته ولكن طبقًا لاحتياجات النادي، نحن لم نفكر في التعاقد معه سواء في يناير الماضي أو في الفترة الحالية".

أحمد شوبير : رمضان صبحي لن يلعب إلا في الأهلي داخل مصر

تحدث أحمد شوبير، الإعلامي ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق عن موقف رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب انتهاء فترة إعارته مع القلعة الحمراء.

وقال شوبير في تصريحاته ببرنامجه على قناة أون تايم سبورت :"رمضان صبحي في مصر سيلعب في النادي الأهلي فقط إذا استمر، هو لن يلعب إلا للنادي الأهلي في مصر".

أحمد كشري يكشف الشخص الذي كان يخشاه حسام حسن

كشف أحمد كشري مهاجم الأهلي السابق بأن الجميع كان يخشى حسام حسن أثناء فترة لعبه في النادي الأهلي خاصة المهاجمين الذين شاركوا معه.

وأضاف كشري بأن ثابت البطل هو الشخص الوحيد الذي كان يخشاه حسام حسن في النادي الأهلي في فترة توليه بالجهاز الفني للأهلي.