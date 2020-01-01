أخبار الأهلي اليوم | رسالة موسيماني لجماهير القلعة الحمراء وصدمة بلايلي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 30 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر أخبار الأهلي تغيير الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، مع اقتراب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تولي مهمة تدريب المارد الأحمر، قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 ..

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بلايلي يصدم الأهلي المصري: أفضل العودة لأوروبا

أكد الجزائري يوسف بلايلي؛ لاعب الأهلي السعودي السابق، أنه يسعى للعودة للاحتراف الأوروبي خلال الموسم المقبل، ليصدم مسؤولي الأهلي المصري.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخطر الأهلي السعودي بقيام الجزائري بفسخ عقده رافضًا العودة إلى جدة، منذ مغادرته خلال أزمة فيروس كورونا المستجد. (طالع التفاصيل)

صحيفة جنوب إفريقية: إلى الأهلي المصري .. موسيماني يرحل عن صن داونز

يبدو أن الأهلي المصري قد استقر نهائيًا على رحيل مديره الفني السويسري رينيه فايلر، خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ ينتظر أن يعلن القرار النهائي من مجلس الإدارة غدًا الخميس.

السويسري طلب من إدارة القلعة الحمراء فسخ تعاقده للرحيل، على إثر خلافات عائلية، وحاول الأول إقناع المدرب بالبقاء وتحسين عقده، ليصل الأمر إلى منح مهلة تنتهي في الغد، للإعلان عن مصير فايلر بشكل نهائي. "اقرأ التفاصيل"

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترسانة

استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه لمواجهة الترسانة، في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتحي.

خط الوسط: محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، جونيور أجايي.

الهجوم: أليو بادجي.

موسيماني يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني المنتظر لفريق النادي الأهلي، رسالة مهمة إلى جماهير القلعة الحمراء.

وخلال حواره مع موقع "يلا كورة" قال موسيماني: "قريبًا الأمور ستعود كما كانت، الجماهير ستعود من جديد إلى المدرجات، الأمور ستعود لطبيعتها قريبًا".