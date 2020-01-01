أخبار الأهلي اليوم | "نتائج الزمالك ساهمت في تراجع الأداء"، وأزارو يحسم موقفه

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 20 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

أحمد الشيخ: تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لصالح الأهلي

قال أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال كان لصالح الفريق بسبب ما يُعانيه من إصابات كثيرة وضغط للمباريات تلك الفترة.

مضيفًا حول وضعه مع الفريق حاليًا "أحظى بثقة الجهاز الفني حاليًا، ولذا ألعب كثيرًا، فايلر يعمل جيدًا على الجانب النفسي للاعبين وهو قريب منا جميعًا. هدفنا الأهم هو تحقيق دوري أبطال أفريقيا وتأجيله كان من صالحنا بسبب الإصابات وضغط المباريات، نعد الجماهير بتحقيق البطولة لكن حسم لقب الدوري قبل نهايته بـ6 جولات ليس أمرًا هينًا أيضًا".

أضاف حول حالة زميله "أتمنى الشفاء التام لمؤمن زكريا وأن يعود أفضل مما كان سابقًا، نُهدي له هذا الدوري ونتمنى عودته قريبًا لأن وجوده معنا يُعطينا دفعة معنوية كبيرة".

أزارو يرفض التجديد وينتظر عرضًا إماراتيًا

أفادت مصادر صحفية مغربية أن وليد أزارو يرفض تجديد عقده مع النادي الأهلي، والذي سينتهي صيف 2021، بسبب خروجه من حسابات المدرب رينيه فايلر وإجبار النادي له على الخروج معارًا للاتفاق السعودي في يناير الماضي تنفيذًا لرغبة المدرب السويسري.

وأوضح موقع أشطاري المغربي أن أزارو ينتظر عرضًا رسميًا من الإمارات في الأيام القليلة القادمة لتقديمه لإدارة الأهلي، رغم رغبة لجنة التخطيط في التجديد له وتحسين راتبه السنوي.

رامي ربيعة: لن ألعب في مصر سوى للأهلي، وعلامات استفهام حول موقف رمضان صبحي

أكد رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي أنه لن يلعب مصر سوى بالقميص الأحمر، مشيرًا إلى إمكانية اللعب خارج مصر، ومؤكدًا أن علامات استفهام كثيرة موجودة على قرار رمضان صبحي.

مضيفًا "موقف رمضان يُثير الكثير من علامات الاستفهام، لكنه في النهاية أعلم بظروفه وظروف عائلته وله كامل الحرية في اتخاذ قراراته، بالنسبة لي مستحيل أن أسير على خطاه وألعب في مصر لغير الأهلي الذي ساندني وقت الإصابة".

سامي قمصان: نتائج الزمالك وبيراميدز ساهمت في تراجع مستوى الأهلي

قال سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للنادي الأهلي أن تراجع مستوى الأهلي مؤخرًا ناتج عن عدة أسباب منها ضغط المباريات والغيابات ولعب المنافسين بأسلوب دفاعي محكم، وكذلك تراجع نتائج منافسي الفريق "الزمالك وبيراميدز" وفارق النقاط الكبير معهما.

موضحًا "نتائج المنافسين السلبية وفارق النقاط الكبير جعلا اللاعبين يلعبون بأريحية، لأن الهدف وهو حسم الدوري كان يقترب كثيرًا، يُحسب للفريق أداءه ونتائجه الجيدة طوال الموسم ولا يمكن اختزال تقييمه في آخر مباراتين أو ثلاثة".

وأوضح قمصان خلال تصريحاته التلفزية أن موقف صالح جمعة وغيره من اللاعبين سيُحسم بنهاية الموسم الجاري.

تركي آل الشيخ: لن أدعم أي نادٍ إلا الأهلي

أكد تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، عدم وجود أي نية لديه لتقديم الدعم المادي لأي نادٍ في مصر سوى الأهلي، رغم المشكلات مع مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب.

الوزير السعودي تولى الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء لفترة، قبل أن تضرب الأزمات العلاقة بينهما، بدايةً من تقديم آل الشيخ لاستقالته، مرورًا بإعلان مجلس الخطيب قبولها بعد أكثر من عام من الخلافات، مقررًا رد كافة المبالغ المالية التي تبرع بها للنادي له. "اقرأ التفاصيل"

محمد هاني: حزين على رمضان والتعاقد مع ظهير أيمن أمر لا يخصني

أكد محمد هاني، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، على أنه ليس حزينًا لرحيل رمضان صبحي، ولكن حزين عليه، لأن استمراره في الأهلي كان سيصبح مفيدًا له أكثر.

هاني قال خلال تصريحات إذاعية: "كل شخص له وجهة نظره، ولكني حزين على رمضان صبحي أكثر من حزني على رحيله، لأن الأهلي كان سيساعده على تحقيق البطولات والإنجازات".

وتابع: "لولا منافسة لاعب كبير بحجم أحمد فتحي، لما وصلت لما أنا عليه الآن وأنا بعمر 24 عامًا، وذلك اِلأمر لم يكن ليحدث إذا أنافس لاعبًا غير فتحي، تعاقد الأهلي مع ظهير أيمن أمر لا يخصني ولن أحزن بسببه".

عبد الحفيظ: حققت مع الأهلي 30 بطولة وهذه حقيقة ضم بانون وبلايلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنه حقق مع القلعة الحمراء 30 بطولة، لاعبًا ومسؤولًا، حيث وصف نفسه بالوصيف الحقيقي للأهلي في بطولة الدوري حيث حقق 13 لقبًا، ولم يخسر أي لقب دوري كمسؤول بالأهلي.

عبد الحفيظ تحدث عن التعاقد مع بدر بانون ويوسف بلايلي، حيث قال: "ما تعلمته هو أنه طالما لم توقع العقود يصبح الأمر مجرد كلام، والأمور التفاوضية تقترب وتبتعد، ولكن في نهاية الأمر عندما يأتي اللاعب بين صفوف الفريق، سيصبح لاعبًا بالنادي الأهلي".

مؤمن زكريا: الدوري خطوة مهمة قبل التتويج بإفريقيا

وجه مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، التهنئة لزملائه اللاعبين، بعد التتويج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء، حيث أكد على أنها خطوة مهمة قبل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

مؤمن قال خلال تصريحات لقناة الأهلي: "بإذن الله سنحقق إفريقيا، وسأكون متواجدًا للاحتفال في الملعب باللقب".