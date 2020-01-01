أخبار الأهلي اليوم | وجهة عاشور المقبلة ودعم جديد من جنش لمؤمن زكريا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 21 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 21 أكتوبر 2020 ..

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معسكر مغلق الليلة

يدخل الأهلي اليوم الأربعاء، معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في إياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في 23 من الشهر الجاري.

وكان لقاء الذهاب قد انتهة بفوز الأهلي بثنائية نظيفة، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

هل يبقى فتحي؟

نفى ممدوح عيد؛ المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، ما يتردد عن طلب أحمد فتحي؛ لاعب الأهلي والذي سينضم للأزرق في الموسم الجديد، التراجع عن التعاقد والبقاء في صفوف الشياطين الحمر.

وقال عيد، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "فتحي لم يطلب البقاء في الأهلي، والأهلي لم يطلب بقائه، هو سينضم لنا بداية من الموسم الجديد".

وجهة عاشور المقبلة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حسام عاشور؛ قائد الأهلي السابق، قريبًا من توقيع عقود انتقاله للاتحاد السكندري بالموسم المقبل.

وأوضح شوبير أن حسام حسن؛ المدير الفني للفريق السكندري، يرغب في كسب خدمات اللاعب.

فيديو | جنش يساند مؤمن زكريا بطريقة مختلفة

واصل محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس مرمى الزمالك، مساندة زميله بمنتخب مصر ولاعب الأهلي مؤمن زكريا، خلال وعكته الصحية الحالية. ( طالع التفاصيل )