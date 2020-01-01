أخبار الأهلي اليوم | الأحمر يستهدف لاعبان في بيراميدز والوداد يسعى لضم الكعبي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 10 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 10 سبتمبر 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

الشناوي: من تربى بالأهلي لا يمكن أن يضحي به من أجل المال

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن تلقيه عرضًا مغريًا للغاية بعد عودته من المشاركة مع المنتخب المصري بكأس العالم 2018 في روسيا، ولكنه رفض من أجل البقاء داخل القلعة الحمراء.

محمد الشناوي قدم أداءً مذهلًا خلال مشاركة الفراعنة في كأس العالم 2018 بروسيا، حيث حصل على جائزة رجل المباراة الأولى أمام أوروجواي، التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد. " اقرأ التفاصيل "

منافس الأهلي | اجتماع بالوداد بين رئيس النادي والمدرب

قرر سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، عقد جلسة مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق، بعد التعادل مع الجيش الملكي، في قمة الكرة المغربية.

وأشار موقع "البطولة" المغربي، إلى أن الناصيري سيتناقش مع جاريدو حول نتيجة المباراة، وأداء الفريق خلال لقاء الجيش الملكي، وسيتم اتخاذ بعض الإجراءات الجديدة.

الوداد يفاوض هدف الأهلي وبيراميدز

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الوداد المغربي، دخل في مفاوضات رسمية من أجل التعاقد مع المهاجم أيوب الكعبي، الذي رحل عن فريقه هيبي شينا فورشن الصيني مؤخرًا.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية على أن المهاجم صاحب الـ27 عامًا، عاد لاهتمامات نادي الوداد من جديد، بعد أن لعب في صفوفه على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي.

الوداد سينافس الثنائي المصري الأهلي وبيراميدز، من أجل التعاقد مع أيوب الكعبي، حيث تم عرض مبلغ مليون و800 ألف دولار من جانب الفريق المغربي.

الأهلي يضع رجب بكار وإيريك تراوري على قائمته للتعاقد معهما

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي، وضع ثنائي نادي بيراميدز رجب بكار وإيريك تراوري على لائحة تعاقدات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم دفاع وهجوم الفريق خلال الموسم الجديد.

الأهلي يستعد لتقديم عروض رسمية لنادي بيراميدز، من أجل شراء الثنائي، بعد موافقة لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.