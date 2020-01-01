أخبار الأهلي اليوم | تعطيل المفاوضات مع الأجانب وصراع مع الاتحاد على مدافع جديد

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 21 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 21 أكتوبر 2020 ...

ساريتش يعطل صفقات الأهلي

أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مجلس الأهلي عطل كافة مفاوضاته مع عدد من اللاعبين الأجانب، انتظارًا لحسم موقف البوسني ألفيس ساريتش؛ لاعب الفريق الحالي.

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اللاعب رفض فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي بين الطرفين، بداعي قدرته على المشاركة مع الفريق في يناير المقبل، بعد اكتمال شفائه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في الوقت الذي يرغب به مسؤولو الراقي فسخ العقد لضم أجنبي آخر.

وقرر المجلس تعليق مفاوضاته مع الأجانب، لحين حسم موقف ساريتش، تجنبًا لفسخ عقده وتحمل الشرط الجزائي الذي يصل إلى 7 مليون يورو.

صراع بين الأهلي والاتحاد على ضم حجازي

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية دخول ناديي الأهلي والاتحاد في صراع على ضم المدافع المصري أحمد حجازي؛ لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة أقرب إلى العميد، كون إدارة النادي قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات، بينما دخل الراقي متأخرًا.

السعوديون مستمرون

أكدت مصادر صحيفة "الرياضية" السعودية أن الحكام السعوديون مستمرون في قيادة المباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجولة الثالثة على التوالي، رغم أنها ستشهد مباريات قوية، كديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وديربي العاصمة بين الشباب والنصر.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن الجولة الثانية التي ستنطلق غدًا، سيقودها بأكملها حكام محليون.

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يُعد المدرب الألباني بيسنيك هاسي أقدم مدربين الموسم الجاري في الدوري السعودي، إذ قاد الرائد في 60 مباراة، ويليه نور الدين بن زكري صاحب الـ58 مباراة والذي يقود ضمك حاليًا، لكن من هم المدربين الأكثر ظهورًا في مباريات دوري المحترفين السعودي منذ بدايته عام 2008؟ نستعرض معًا ( طالع التفاصيل )

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