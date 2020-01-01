أخبار الأهلي اليوم | تغريم الأهلي ماليًا واعتذارات للخروج الآسيوي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 1 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 ...

ميلويفيتش: راضٍ عن مستوى لاعبي الأهلي وقد نضم أجانب جدد

وجه الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التهنئة إلى النصر، بعد صعوده إلى دور النصف ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب فريقه، ليبدي رضاه من مستوى لاعبيه.

المزيد من الفرق

النصر حقق الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليواجه فريق بيرسيلويس الإيراني في مباراة النصف نهائي، المقرر لها يوم الأحد المقبل. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. تغريم الأهلي بسبب دجانيني تافاريس

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تغريم النادي الأهلي السعودي ماليًا، بسبب المهاجم الرأس أخضري دجانيني تافاريس.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن الاتحاد الدولي قام بفرض غرامة مالية ضخمة على الأهلي، بسبب عدم تسديد المستحقات المتأخرة لنادي سانتوس لاجونا المكسيكي، من صفقة انتقال دجانيني، والتي تقدر بـ7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 1.1 مليون دولار غرامة تأخير، ليكون إجمالي المبلغ هو 8.6 مليون دولار.

نائب الأهلي يتعذر لجماهير ناديه ويقدم لهم اعتذارًا

وجه ياسر محروس، نائب رئيس النادي الأهلي، اعتذارًا إلى جماهير ناديه، بعد الهزيمة أمام النصر، ووداع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وكتب محروس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها كالآتي:

"جمهورنا الغالي نعتذر على الخروج من البطولة الآسيوية، قدر الله وما شاء فعل".

وتابع: "الخطأ في العمل جزء من العمل، والأهم أن يكون هناك تصحيح لهذا الخطأ، نعدكم بالعمل وتصحيح الأخطاء الفترة المقبلة، سنعمل ليل نهار لكي نبدأ الدوري بشكل يرضيكم ولن نرضى بغير عودة أهلينا للمنصات".

الأسمري يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الخروج الآسيوي

حرص علي الأسمري، لاعب النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا.

الأسمري قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله على كل حال، ألف مبروك للنصر، ونعتذر لجماهير الأهلي، وسنعود بشكل أقوى خلال الموسم القادم".