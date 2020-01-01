أخبار الأهلي اليوم | كيال يدافع عن العويس ومضاعفة مكافأة التأهل

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 27 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 ...

مضاعفة مكافآت الفوز

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الأهلي قررت مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين أمام شباب الأهلي الإماراتي، والتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا.

المزيد من الفرق

وأوضحت الصحفية أن المكافآت وصلت إلى 50 ألف ريال لكل لاعب، لتحفيز اللاعبين لمواصلة المشوار القاري.

فيديو | الأهلي مدافعًا عن العويس: لا تختصروا ما قاله فنحن متعاطفون مع الهلال

دافع طارق كيال؛ المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، عن حارس فريقه محمد العويس، بعد الهجوم عليه، وتوجيه اتهامات له بالسخرية من وضع الهلال السعودي. ( طالع التفاصيل )

بعدما أشعل تويتر، محمد العويس يُوضح قصده ويعتذر لجمهور الهلال

نشر محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي السعودي تغريدة أكد خلالها أنه لم يقصد أي سخرية من الهلال بتصريحه الأخير، مقدمًا اعتذاره لمن فهم حديثه بشكل خاطئ. ( طالع التفاصيل )

ما بين "حرااااق" و "مجرد تبعات نفسية" .. ردود فعل متباينة حول تصريح العويس

المتابعون من عشاق الهلال وغيرهم وجدوا أن تصريح العويس يحمل سخرية واضحة من حامل لقب دوري أبطال آسيا بعدما تم استبعاده من البطولة بقرار من الاتحاد الآسيوي. ( طالع التفاصيل )

الأهلي يتجاوز شباب الأهلي دبي لربع نهائي دوري أبطال آسيا

انتهت مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي مع نظيره الأهلي السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في وقت الأصلي ضمن لقاءات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا. ( طالع التفاصيل )

فيديو: ملخص مباراة الأهلي وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020

شاهد ملخص وأهداف مباراة الأهلي السعودي وشباب الأهلي الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بركلات الجزاء لصالح قلعة الكؤوس. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات الأهلي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وترتيب المجموعة وكل ما يخص مشاركة قلعة الكؤوس في البطولة الآسيوية. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

تعرف على جدول مباريات وترتيب دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة ومواعيد الأدوار الجديدة بعد عودة البطولة من التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2020

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2020 بعد العودة من التوقف الذي سببه تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي ولم تعد البطولة إلا في سبتمبر 2020. ( طالع التفاصيل )