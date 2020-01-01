أخبار الأهلي اليوم | ميلويفيتش يستعجل عودة المجحد ومفاجأة دي سوزا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 2 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 ...

إدارة الأهلي تتحرك للإبقاء على السومة

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" وفقًا لمصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي بدأت التحرك للإبقاء على مهاجم الفريق السوري عمر السومة، في ظل تلويحه مؤخرًا بالرحيل.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيدخل الفترة الحرة في عقده عقب ثلاثة أشهر من الآن، لذلك ترغب الإدارة ليس فقط في الإبقاء عليه بل أيضًا تمديد عقده الذي ينتهي في عام 2021.

بدأ خطوات جدية مع العويس

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الأهلي بدأت بالفعل فتح خطوط التواصل مع حارس الفريق محمد العويس، من أجل تمديد عقده.

وكان قبل أيام قد أكد رئيس النادي عبد الإله مؤمنة بشكل رسمي رفضه التام التفريط في خدمات العويس.

ميلويفيتش يستعجل عودة المجحد

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن محمد المجحد؛ لاعب وسط الأهلي، شارك في المباراتين الماضيتين أمام ضمك والشباب وهو يعاني من الإصابة بتمزق بسيط في العضلة الخلفية للساق وكدمة أعلى كاحل القدم، في ظل حاجة الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للفريق، لخدماته.

وأوضحت الصحيفة أن الصربي طالب الجهاز الطبي للفريق بتقديم إيضاحًا حول حالة اللاعب خلال اليومين المقبل، لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام أبها.

مصدر بالأهلي: دي سوزا طالب مرات عديدة من قبل بفسخ عقده وتراجع بعدها

أكد مصدر مسؤول داخل الأهلي لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أن إدارة النادي لديها أمل كبير في حل أزمة البرازيلي جوزيف دي سوزا؛ لاعب الفريق، الذي طلب مؤخرًا بفسخ عقده، نظرًا لعدم تسلمه مستحقاته المالية المتأخرة.

وأوضح المصدر للصحيفة أن دي سوزا لم يكن اللاعب الوحيد الذي لم يستلم مستحقاته، لذلك ستعمل الإدارة على حل الأزمة من خلال اجتماع مع اللاعب لتسوية الأمور، لحاجة الفريق لخدماته.

المصدر كذلك أكد أنها ليست المرة الأولى التي يطالب فيها دي سوزا بفسخ عقده، بل فعلها مرات لضمان حصوله على مستحقاته.