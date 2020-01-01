أخبار الأهلي اليوم | فلادان يطلب لاعب باختاكور .. ويصرح: النصر مرشح للآسيوية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 28 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 ...

فلادان: مواجهة النصر بآسيا تختلف عن الدوري

يرى الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن النصر منافسه في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فريق قوي ومرشح لتحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن هدف فريقه هو تحقيق الفوز عليه.

المزيد من الفرق

فلادان قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نحترم جميع الفرق المشاركة في البطولة، والتي تعتبر من الفرق القوية والمميزة، ومواجهته في دوري أبطال آسيا ستختلف عن الدوري بكل تأكيد".

فلادان يمنح لاعبي الهلال راحة

بدأ فريق النادي الأهلي تحضيراته لمباراة النصر، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس الأحد، بعد التأهل على حساب شباب الأهلي دبي الإماراتي.

فلادان منح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة، حيث اكتفى اللاعبين بتمارين استرجاعية مخففة في صالة اللياقة البدنية بمقر السكن، ثم دخلوا إلى المسبح والجاكوزي لإرخاء العضلات.

فلادان يوصي بالتعاقد مع لاعب باختاكور الأوزبكي

أوصى الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الأهلي، إدارة ناديه برئاسة عبد الإله مؤمنة، بالتعاقد مع اللاعب جلال الدين مشاريبوف، لاعب باختاكور الأوزبكي.

طلب فلادان جاء بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع فريقه ببطولة دوري أبطال آسيا.

بين سيناريو الهلال وهزيمة النهائي .. صدام مرتقب بين النصر والأهلي في آسيا

رفضت قرعة دوري أبطال آسيا 2020، أن تنتهي البطولة قبل أن تجمع مواجهة سعودية خالصة جديدة، هذه المرة ستكون بين النصر والأهلي، لتكون هي المواجهة رقم 13 في تاريخ البطولة القارية، إليكم المواجهات الـ12 السعودية السابقة بالبطولة القارية.

النصر حسم بطاقة صعوده إلى دور الربع نهائي، بعدما تفوق على مواطنه التعاون بهدف دون رد في دور الـ16، بينما نجح الأهلي في إقصاء فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، في نفس الدور، بركلات الجزاء الترجيحية. "اقرأ التفاصيل"