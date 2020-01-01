أخبار الأهلي اليوم | لماذا خرج موسم الراقي بهذه الصورة؟ وثلاث صفقات تقترب

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 16 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 ...

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في كل مرة يصل الأهلي السعودي إلى قمة مستوياته وعنفوانه، تأتي الصراعات وسرعان ما تنهك جسده، لتجعله يعيش في دوامة مشاكل لا يستطيع الخروج منها بسهولة. ( طالع التفاصيل )

صفقات الصيف تقترب

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الأهلي اقترب من التعاقد مع لاعبين محليين وخر أجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

المزيد من الفرق

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي برئاسة عبد الإله مؤمنة تكثف خلال الفترة الحالية من مفاوضاتها مع ناديي الفتح والاتفاق، للحصول على خدمات الثنائي علي الحسن وفواز الطريس، مؤكدة أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة.

التشخيص المبدئي لإصابة القيد

ينتظر أن يجري حسن القيد؛ لاعب الأهلي، فحص طبي اليوم الأربعاء، للكشف عن حجم إصابته ومدة غيابه عن الملاعب، بعدما تعرض للإصابة أول أمس الإثنين، خلال مواجهة الشرطة العراقي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" أن التشخيص المبدئي أكد أن إصابته في العضلة الخلفية.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

تعرف على جدول مباريات وترتيب دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة ومواعيد الأدوار الجديدة بعد عودة البطولة من التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا. ( طالع التفاصيل )

سلمان الفرج والغائبون عن دوري أبطال آسيا بسبب كورونا

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