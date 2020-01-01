أخبار الأهلي اليوم | شكوى دي سوزا وبشكتاش، وأبطال القضايا والشكاوى

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 18 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 ...

الأهلي يشكو سوزا وبشكتاش للاتحاد الدولي لكرة القدم، واللاعب يرد

أعلن النادي الأهلي السعودي تقدمه بشكوى ضد لاعبه السابق جوزيف دي سوزا ونادي بشكتاش التركي الذي وقع له مؤخرًا، متهمًا إياه بفسخ عقده مع النادي من جانب واحد دون سبب جدي ومطالبًا بتعويضات مالية وعقوبات رياضية على الطرفين.

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وأوضح بيان النادي الذي نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تم الاتفاق مع دي سوزا على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة حتى يونيو 2021 وقد التزم النادي ببنود تلك الجدولة، إلا أن اللاعب ووكيله كانا يُخططان بالاتفاق مع نادٍ آخر لفسخ العقد والرحيل.

اللاعب رد بقسوة وصرامة على بيان ناديه السابق. التفاصيل هنا

جوزيف دي سوزا يشكر جماهير الأهلي ويعتذر لهم

لاعب وسط الأهلي السابق يُوجه رسالة خاصة لجماهير الفريق السعودي. التفاصيل هنا

فهد المولد ليس الأول .. كالون وأبرز أبطال القضايا في الدوري السعودي

المولد بطل قضية جديدة بين النصر والاتحاد، لكنه ليس الأول ... جول النسخة العربية يستعرض أبرز اللاعبين أبطال القضايا والشكاوى في الدوري السعودي وللهلال نصيب كبير منهم. التفاصيل هنا

رونالدو وفيجو وإيتو .. صفقات كبيرة لم تتم بالدوري السعودي

جول النسخة العربية يستعرض مجموعة من أبرز الصفقات القوية التي لم تتم في الدوري السعودي. التفاصيل هنا

خاص | تمت .. الأهلي المصري يحصل على توقيع بلايلي

أتم الأهلي المصري تعاقده مع الجزائري يوسف بلايلي؛ محترف أهلي جدة السعودي، للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

عديد الأندية دخلت في مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية، بعد أزمته مع النادي الجداوي، على رأسها الثلاثي المصري؛ الأهلي والزمالك وبيراميدز، بخلاف ناديه السابق الترجي التونسي. " اقرأ التفاصيل "

فلادان يطلب من لاعبي الأهلي الاقتداء بحسين عبد الغني

طلب المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلين من لاعبي فريقه، الاقتداء بقائد الفريق حسين عبد الغني، بعد الخسارة أمام الشرطة العراقي.

ميلويفيتش قال: "حسين عبد الغني لاعب له تجربة وخبرة كبيرة، ويجب على اللاعبين الشباب التعلم منه الاحترافية والقتالية من أجل الفوز دائمًا".

المقهوي يشارك بعد غياب طويل

شهدت مباراة الأهلي أمام الشرطة العراقي التي أقيمت مساء أمس الخميس، مشاركة حسين المقهوي لاعب وسط الفريق، بعد فترة طويلة من الغياب.

وشارك المقهوي خلال العشر دقائق الأخيرة من المباراة، حيث غاب عن الملاعب خلال آخر 8 مباريات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بسبب الإصابة.

الأهلي يرفض إرسال بطاقة دي سوزا لبشكتاش

رفض النادي الأهلي، إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، بعدما وقع على عقد جديد مع فريق بشكتاش التركي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الأهلي رفضت إرسال البطاقة الدولية، بسبب وجود دعوى قضائية في الاتحاد الدولي "فيفا"، لأن الأهلي لم يوافق على رحيله، بل هو من طلب فسخ العقد.