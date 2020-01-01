أخبار الأهلي اليوم | بلايلي يرفض العودة ومفاوضات لضم محترف الحزم

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 5 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 5 سبتمبر 2020 ...

خاص | منازعات "فيفا" تحدد موعد الحكم في قضية دجانيني والأهلي

كشفت مصادر خاصة لـ"جول" عن موعد النطق بالحكم في قضية المهاجم الرأس أخضري دجانيني تافاريس، مع النادي الأهلي، بشأن فسخ العقد.

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تافاريس رفض العودة من بلاده خلال الفترة الماضية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته، مطالبًا فسخ عقده وعدم الاستمرار مع النادي الأهلي السعودي. " اقرأ التفاصيل "

الإصابات تلاحق الأهلي قبل الآسيوية

شهدت مباراة الأهلي أمام أبها، إصابة لاعبان من قائمة الراقي، لتزداد قائمة الفريق الذي يستعد للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتعرض ياسر المسيليم للإصابة خلال مباراة الأهلي، وتم تغييره ونزول محمد الربيعي بدلًا منه، كما تعرض لوكاس ليما للإصابة وتم الدفع باللاعب فهد مجرشي بدلًا منه.

وبذلك تزداد قائمة مصابي الأهلي، قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا، والتي تضم أيضًا السوري عمر السومة، وسعيد المولد ومحمد آل فتيل ومهند عسيري ومحمد العويس وغيرهم.

تقارير .. بلايلي قرر عدم العودة مجددًا للأهلي

أكدت تقارير صحفية على أن الجزائري يوسف بلايلي، لاعب النادي الأهلي السعودي، قرر عدم العودة مجددًا لصفوف فريقه مجددًا، مفضلًا الانتقال لفريق آخر.

وأشارت صحيفة "Competition" إلى أن بلايلي أخبر المقربين منه بأنه لن يعود إلى الأهلي، ولن يلعب للفريق مرة أخرى، لأنه لا يشعر بالراحة في صفوف الفريق، رغم رابته الضخم الذي يتحصل عليه.

بلايلي يفضّل الانتقال إلى فريق أوروبي خلال الفترة القادمة براتب أقل بكثير مما يتقاضاه حاليًا، عن الاستمرار مع الأهلي والحصول على أموال ضخمة.

الأهلي يفاوض الحزم لضم المغربي إدريس فتوحي

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي، يسعى للتواصل مع إدارة نادي الحزم، من أجل التعاقد مع المغربي إدريس فتوحي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فتوحي قدم مستوى مميز رفقة الأهلي هذا الموسم، حيث انضم له قادمًا من الحزم مع بداية الموسم الحالي، ولعب 28 مباراة في الدوري السعودي، تألق فيهم.