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أخبار إيجابية من روما.. دي روسي لن يضطر لإجراء العملية الجراحية لحل مشكلة الركبة

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دي روسي يواصل التأهيل البدني من أجل استعادة لياقته

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

واصل قائد نادي روما دانييلي دي روسي البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي من أجل استعادة لياقته في فترة العطلة الشتوية.

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وكان دانييلي دي روسي قد رفض أخذ نصيبه من عطلة الأعياد الشتوية من أجل المشاركة في البرنامج التأهيلي واستعادة لياقته ومستواه سريعًا.

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 وأصيب دي روسي منتصف نوفمبر الماضي على مستوى الركبة، مما أبعده عن ذئاب العاصمة الإيطالية في العديد من المواجهات الهامة أبرزها مواجهتي يوفنتوس وريال مدريد.

وعلى ذلك، فإن دي روسي قد رفض أخذ العطلة الشتوية الخاصة بأعياد الميلاد من أجل استعادة لياقته والالتزام بالبرنامج التأهيلي المرسوم له.

وجنى دي روسي ثمار ذلك، حيث أعلن الأطباء أنه من الممكن أن يستكمل رحلة التعافي من خلال البرنامج التأهيلي، دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

يذكر أن دانييلي دي روسي يعتبر أحد أهم ركائز وسط الملعب في نادي العاصمة الإيطالية، حيث تسبب غيابه عن الفريق في العديد من المشاكل.

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