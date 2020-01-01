يونج يكشف سر قبول الانضمام لإنتر

أشلي يونج نجم إنتر الحالي ومانشستر يونايتد السابق يكشف عن أسباب انتقاله للنيراتزوري.

كشف أشلي يونج نجم فريق إنتر الحالي ومانشستر يونايتد السابق عن أسباب قبوله الانضمام لصفوف النيراتزوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها يونج وأكد خلالها أن الانضمام لإنتر جاء بعد محادثة خاضها مع أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

وقال يونج: "أنا أحب إيطاليا كثيرًا، وتحديدًا مدينة ميلانو الجماهير هنا تشعرني بالدفء بشكل واضح ومستمر".

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وأضاف: "أريد أن أبقى في صفوف إنتر وأن أحقق الانتصارات والفوز بالبطولات، أنا أتعلم اللغة والجميع هنا شغوف وحماسي".

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وأردف: "عندما طلبني كونتي شعرت بذلك الحماس بشكل فوري ونقله لي وقال أنها فرصة جيدة لذلك قررت المجيء فأنا كنت أريد أن أكون جزءًا من ذلك المشروع العظيم".

وأكمل: "كونتي لا يجلس ولو للحظة واحدة ورؤيته كذلك يمنح الجميع الدافع لتقديم كل ما لديهم، وهو يملك عقلية انتصارية ويحب أن يفوز ويقاتل".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن الخسارة من يوفنتوس: "سنقوم بالحسابات في نهاية الموسم، هذا حقيقي لقد حققوا الفوز علينا لكنهم لديهم من الخبرات أكثر مما نملك".

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد فاز على إنتر في آخر مباراة بالدوري الإيطالي قبل أن يتم تعليقه والبيانكونيري على صدارة الترتيب.