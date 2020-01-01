أخبار إنتر | غضب لوكاكو ومفاوضات جادة مع كانتي

أهم ما جاء من أخبار النادي الإيطالي اليوم الجمعة

اقتربنا كثيراً من انطلاق الدوري الإيطالي للموسم الجديد، وسط حالة تأهب من إنتر ومدربه أنطونيو كونتي في سوق الانتقالات.

الفريق مازال بحاجة للتدعيمات، من أجل دخول الموسم بحالة جيدة لمنافسة يوفنتوس على تحقيق اللقب، لذلك يواصل كونتي سعيه نحو التدعيم.

نستعرض معاً أهم ما جاء من أخبار النادي الإيطالي في الصحف والمواقع العالمية..

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محاولة فاشلة مع مارسيلو

صحيفة "as" الإسبانية، كشفت عن دخول إنتر في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع مدافعه البرازيلي مارسيلو.

المحاولات لم تنجح، نظراً لارتفاع راتب اللاعب الذي يصل إلى 8 مليون يورو سنوياً، ليصرف كونتي النظر عن الصفقة.

اهتمام بكانتي

تقارير صحفية أخرى، أكدت اهتمام إنتر بالتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي من تشيلسي هذا الصيف.

صاحب الـ29 سنة يبدو على أعتاب الرحيل عن البلوز، ومن جانبه يطمح إنتر في ضمه قبل إغلاق السوق.

وأوضحت التقارير أن إنتر مستعد لعرض مارسيلو بروزوفيتش وكريستيان إريكسن في صفقة تبادلية لتسهيل سير المفاوضات.

غضب لوكاكو

أعرب روميلو لوكاكو مهاجم إنتر، عن غضبه الشديد من التقييم الجديد له في لعبة فيفا 21 المنتظرة.

ويأتي ذلك بعدما انخفض تقييمه من 86 في النسخة الماضية، إلى 85 فقط، رغم تألقه مع الفريق الإيطالي بشكل لافت وتسجيله 23 هدفاً بالدوري.

رحيل جودين

يستعد إنتر للتخلي عن خدمات العديد من اللاعبين بالفريق، لتوفير الأموال اللازمة لإجراء المزيد من الصفقات خلال الميركاتو الحالي.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن كونتي يرحب ببيع دييجو جودين، كوادو أسامواه، جواو ماريو، وهو ما قد يوفر حوالي 41 مليون يورو للنادي الإيطالي.

عودة برشلونة

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت عودة برشلونة مرة أخرى للمفاوضات مع إنتر، للتعاقد مع مهاجمه لاوتارو مارتينيز.

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ومن المقرر تواجد وكلاء اللاعب في برشلونة الأسبوع القادم لمناقشة الصفقة، حيث يطلب إنتر ما يقرب من 80 مليون يورو للتخلي عن المهاجم الأرجنتيني.

اهتمام موناكو

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت اقتراب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من الرحيل عن صفوف إنتر هذا الصيف.

وأوضحت أن نيكو كوفاتش مدرب موناكو يريد التعاقد معه، وسط أنباء حول تقدم النادي الفرنسي بعرض قيمته 22 مليون يورو، ولكن إنتر لن يقبل بأقل من 40 مليون يورو.

اعتذار بانيجا

إيفر بانيجا لاعب وسط إشبيلية، أكد قيامه بالاعتذار لأنطونيو كونتي مدرب إنتر، بعد ما وقع بينهما في نهائي الدوري الأوروبي.

لاعب الوسط الأرجنتيني قام بالسخرية من قيام كونتي بعملية زراعة شعر، بعد المواجهة التي فاز بها الفريق الأندلسي.

وقال بانيجا عن هذه الواقعة:"كانت لحظة عابرة وأعتذر كثيراً لكونتي بسبب ما فعلته".