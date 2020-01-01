جودين: لقد انهار النظام الصحي في إيطاليا

تصريحات جودين بشأن تأثير فيروس كورونا على إيطاليا

قال المدافع الدولي الأوروجوياني ونجم نادي إنتر دييجو جودين إن النظام الصحي في إيطاليا قد انهار بسبب تفشي فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة به في البلاد.

وكانت إيطاليا قد تخطت اليوم 10 آلاف حالة وفاة بسبب الفيروس الجديد، فضلًا عن اقترابها من الوصول إلى 100 ألف حالة إصابة به.

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وحول ذلك، قال مدافع إنتر إن الوضع خرج عن السيطرة، حيث أن الجميع في إيطاليا ظن أن الفيروس صيني ولن يخرج بعيدًا عن موطنه.

وأضاف النجم الذي ترك جحيم إيطاليا وعاد إلى بلاده أوروجواي: "لقد لعبنا خلف أبواب مغلقة وتدربنا كذلك خلف أبواب مغلقة لفترة طويلة"

وتابع: "التعامل من قبل المسؤولين لم يكن موفقًا، حيث أن ورجاني قد أصيب بالفيروس وأعلنت إصابته به عقب مباراة يوفنتوس وإنتر بيوم واحد فقط"

وأردف: "كان من الوارد أن يتسبب استمرار إجراء المباريات في هذه الظروف في العديد من الإصابات الأخرى بالفيروس، لقد كان من السهل أن تنتقل العدوى بين اللاعبين"

فالنسيا ومانشستر يونايتد بوابة جودين للرحيل عن إنتر

يذكر أن دييجو جودين كان قد انضم إلى إنتر قادمًا من أتلتيكو مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.