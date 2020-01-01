أخبار إنتر اليوم | وفاة أسطورة النادي وبارقة أمل في ضم مهاجم جديد

ما هو جديد النيراتزوري؟

وفاة أسطورة النادي وخطوة إيجابية في طريق ضم مهاجم جديد ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 20 يونيو 2020.

وفاة أسطورة إنتر السابق

توفى ماريو كورسو أسطورة نادي إنتر ميلان اليوم عن عمر يناهز 78 عامًا بعد أيام قضاها في المستشفى.

كورسو لعب لإنتر ميلان من 1957 إلى 1973 وفاز مع النادي بثمانية ألقاب محلية وقارية.

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بارقة أمل في مفاوضات إنتر لضم بيلوتي

حسب كالتشيو ميركاتو، المفاوضات بين إنتر وتورينو بشأن بيلوتي قد تنجح من جديد حال هبوط تورينو للدرجة الثانية.

الصحيفة أكدت أن رئيس تورينو قد لا يمانع بيع بيلوتي حال هبوط الفريق رغم رفض البيع في أكثر من من مناسبة سابقة حيث أنه أحد أعمدة الفريق الرئيسية للمستقبل.

إنتر يستهدف موهبة كاتانيا

حسب إيتا سبورت بريس، فإن إنتر ميلان اتفق مع كاتانيا على ضم الموهبة فالانت كاربوني ابن الـ15 عامًا.

إنتر سيدفع مجموع 300 ألف يورو للحصول على خدمات اللاعب مع نسبة من البيع المستقبلي.

إصابة جديدة لسينسي

أعلن نادي إنتر تعرض ستيفانو سينسي، لاعب الفريق المعار من ساسوولو، لإصابة بشد عضلي في أوتار الركبة اليمنى وسوف يخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات الطبية.

ومن المتوقع أن يعود سينسي للملاعب في منتصف يوليو المقبل.

لاوتارو يتجه لتجديد تعاقده

ذكرت "سكاي" و"لاجازيتا" أن لاوتارو مارتينيز يتجه بالوقت الراهن نحو تمديد تعاقده في ظل صعوبة انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

إنتر متمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي، أو مبلغ 90 مليون يورو بالإضافة للاعب، وهو ما لم يتفق مع خطط برشلونة المادية.

صعوبة إتمام النادي الكتالوني للصفقة فتح باب أن يمدد الأرجنتيني عقده، ويستمر مع النيراتزوري، خصوصاً في ظل عدم ممانعته للفرضية.

مفاوضات مع مانشستر من أجل سانشيز

"لاجازيتا" أوضحت أيضاً أن إنتر ومانشستر يونايتد يعملان في الأيام الماضية من أجل التوصل لاتفاق من أجل بقاء أليكسيس سانشيز في إيطاليا.

تألق اللاعب خلال التدريبات الأخيرة شجع مسؤولي إنتر من أجل العمل على تمديد تعاقده لموسم إضافي، وليس فقط حتى نهاية الموسم الجاري.

جودين ينفي الرحيل

نفى دييجو جودين، المدافع الأوروجوياني، الأحاديث التي ربطته بمغادرة النيراتزوري هذا الصيف، وخصوصاً نحو ليون.

وأكد جودين لجول عبر مقربين منه على سعادته في ميلانو، وسعيه لمساعدة ناديه الحالي على تحقيق البطولات في صفوفه، متعجباً من تلك الشائعات ومصادرها.

إنتر يضم موهبة لوكرن

أوضحت "سبورت إيطاليا" أن إنتر نجح في حسم مسألة التعاقد مع داريان ماليس، مهاجم لوكرن الشاب في الساعات المقبلة مقابل قرابة أربعة ملايين يورو.

اللاعب لن ينضم لإنتر مباشرة، ولكن سيخرج إلى بارما على سبيل الإعارة من أجل التعود على أجواء الكرة الإيطالية.