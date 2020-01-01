أخبار إنتر اليوم | وفاء شكرينيار وصبر فيدال

ما هو جديد النيراتزوري؟

رغبة ميلان شكرينيار بالبقاء وصبر أرتورو فيدال قبل الانضمام رسمياً ضمن أخبار إنتر اليوم، 3 سبتمر 2020.

شكرينيار ينفي رحيله

أكد ميلان شكرينيار استمراره لاعباً في صفوف إنتر الموسم المقبل رغم الحديث عن عرضه للبيع وعدم دخوله في مخططات الجهاز الفني.

وقال المدافع بعد استلامه جائزة أفضل لاعب سلوفاكي عن 2019 بأنه لم يخبره أي أحد في إنتر أنه للبيع وأن عقده مستمر بعد حتى 2025.

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وذكر شكرينيار أنه يتفهم قرار أنطونيو كونتي بعدم المشاركة بشكل دائم في اللقاءات الأخيرة لأن التشكيل كبير ويضم 30 لاعباً ولا يمكن أن يلعب دوماً.

إتمام صفقة كولاروف

ذكرت "سكاي" أن إنتر قد أتم التفاصيل الأخيرة في التعاقد مع أليكساندر كولاروف من صفوف روما، وسيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم.

وأضاف التقرير أن إنتر سيدفع مليون ونصف لذئاب العاصمة، وسيوقع اللاعب عقداً لمدة عام، مع وجود بند للتمديد لعام إضافي.

فيدال ينتظر برشلونة

أوضحت "لاجازيتا" أن أرتورو فيدال ينتظر أن يتحرر من عقده مع برشلونة بحلول عطلة الأسبوع الحالي.

تحرر فيدال من عقده مع البلوجرانا سيتيح له إتمام انتقاله إلى إنتر بعد التوصل لاتفاق شخصي في الأيام الماضية بحسب التقارير.

"سبورت" أضافت أن فيدال قد يفسخ عقده مع برشلونة اليوم الخميس ويعلن انتقاله مطلع الأسبوع إلى إيطاليا.

انهيار تام لصفقة بيراجي - دالبرت

أكدت "كورييري" أن المفاوضات بين إنتر وفيورنتينا بخصوص استمرار إعارة الثنائي كريستيانو بيراجي ودالبرت هنريكي قد توقفت تماماً.

وفشل مسؤولو الناديين في التوصل لاتفاق لتمديد الإعارة أو تحويلها لشراء، مما يعني عودة اللاعبين بشكل نهائي.

سيلينو يهاجم إنتر

أوضح ماسيمليانو سيلينو، رئيس بريشيا، أن ساندرو تونالي كان مقتنعاً بالانتقال لصفوف إنتر، ولكن ميلان كان أكثر جدية من جاره.

الرئيس قال إنه يحترم إنتر كثيراً، ولكن لا يشعر بنفس الروح التي امتلكها النادي وقت ماسيمو موراتي، منتقداً الرئيس الحالي ستيفن زهانج وطريقة تعامله مع بقية الرؤساء.

إصابة دي فريي

تعرض ستيفان دي فريي، مدافع الفريق، للإصابة أثناء التواجد مع المنتخب الهولندي الذي يستعد لمباراتي دوري الأمم الأوروبي.

ولم يكشف بيان الاتحاد الهولندي عن تفاصيل الإصابة، ولكن ذكر أن اللاعب غادر المعسكر ولم يتم استدعاء بديل له.