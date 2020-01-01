أخبار إنتر اليوم | ودية جديدة وجودين يقرب فيدال

ما هو جديد النيراتزوري؟

لقاء الفريق الودي مساء الجمعة وجديد سوق الانتقالات في أخبار إنتر اليوم، 18 سبتمبر 2020.

انفراجة بين جودين وكالياري

ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن المفاوضات بين دييجو جودين وكالياري شهدت انفراجة في الساعات الأخيرة قد تحسم الصفقة.

وتعطلت المفاوضات بسبب مطالب اللاعب المادية، ولكن التقرير أفاد بأن الصفقة قد تحسم بشكل نهائي مساء الجمعة.

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جودين يمهد الطريق لفيدال

كما أكدت كل المصادر في إسبانيا وإيطاليا، انتقال دييجو جودين إلى كالياري سيفتح الباب لإتمام التعاقد مع أرتورو فيدال من برشلونة.

التشيلي تدرب شكل طبيعي مع ناديه اليوم أيضاً بانتظار التطورات، وتحدثت "كورييري" و"توتوسبورت" عن ضيق من قبل فيدال بسبب عدم حسم الصفقة.

كاراريسي ثاني الوديات

يواجه إنتر عصر اليوم نظيره كاراريسي في مركز التدريبات أبيانو جينتيلي ضمن استعدادات الفريق للموسم المقبل بعد انتصاره على لوجانو الثلاثاء الماضي بخماسية نظيفة.

وينتظر أن يشارك نيكولو باريلا بشكل طبيعي بعد أن تعافى من الإصابة على مستوى الكتف في اللقاء الماضي، وسيحصل الثنائي الجديد أشرف حكيمي وأليكساندر كولاروف على الفرصة للمشاركة كذلك.

صراع على كاندريفا

أوضحت "سكاي" أن سامبدوريا دخل على الخط مع جاره جنوى من أجل التعاقد مع أنطونيو كاندريفا في الميركاتو الصيفي.

أسلوب لعب سامبدوريا واقتناع كلاوديو رانييري بإمكانيات الجناح الإيطالي هي الأسباب التي ذكرها التقرير وراء سعي النادي لضم اللاعب.

لايبزيج يتحرك نحو بيريشيتش

أفادت "سكاي" بأن لايبزيج هو أكثر الأندية الألمانية اهتماماً بضم إيفان بيريشيتش في الوقت الراهن.

النادي مستعد لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 15 مليون يورو، الأمر الذي قد يوافق عليه إنتر.

جنوى يرفض جواو ماريو

ذكرت "سكاي" أن الاجتماع الذي جمع مسؤولي إنتر وجنوى الخميس لم يكن فقط بخصوص أندريا بينامونتي وأنطونيو كاندريفا، ولكن أيضاً طُرحت عدة اسماء أخرى.

وطرح إنتر لاعبه جواو ماريو ورفضه جنوى، ولكن الأخير مهتم بأندرو جرافيلون، مدافع النيراتزوري الشاب، وكذلك أندريا رانوكيا.

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