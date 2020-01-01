أخبار إنتر اليوم | ميسي يثير الأحلام والخطة إريكسن

ما هو جديد النيراتزوري؟

المزيد من الحديث حول إمكانية قدوم ليونيل ميسي إلى ميلانو، وخطط النادي من أجل كريستيان إريكسن ضمن أخبار إنتر اليوم، 8 أغسطس 2020.

ميسي يثير أحلام إنتر

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إريكسن: رونالدو سبب حبي لإنتر

كشف كريستيان إريكسن، نجم النيراتزوري، في حوار مع قناة النادي عن عدة تفاصيل عن مشواره حتى الآن في صفوف الفريق منذ انضمامه يناير الماضي.

الدنماركي أوضح أن الظاهرة رونالدو جعله يتابع ناديه الحالي والكرة الإيطالية ككل، مؤكداً متابعته لكرة القدم دوماً وحبه لمشاهدة المباريات، وكشف عن الدور الكبير لزميليه نيكولو باريلا وكريستيانو بيراجي في الاندماج مع المجموعة.

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خطتان للتعامل مع إريكسن

أوضحت "توتوسبورت" أن إنتر يضع خطتين من أجل التعامل مع إريكسن الموسم المقبل، وكلاهما تضعه على رأس المشروع الرياضي.

الخطة الأولى هي توظيفه في نظام 3-4-1-2 ولكن بعد شراء ثنائي خط وسط قوي في صورة ساندرو تونالي وتانجوي ندومبيلي لتوفير الحماية الدفاعية وإعطاء الحرية للدنماركي.

الخطة الثانية هي في حالة إقالة أنطونيو كونتي وتعيين ماسيمليانو أليجري، والذي يحبذ تلك النوعية من اللاعبين، ويستخدم صانع ألعاب صريح في نظام لعبه.

صراع مع ميلان لدعم الدفاع

"لاجازيتا" كشفت أن إنتر دخل على الخط مع جاره ميلان من أجل التعاقد مع نيكولا ميلينكوفيتش، مدافع فيورنتينا، الصربي.

الجريدة أوضحت أن النيراتزوري أصبح يملك الأسبقية في صراع ضم اللاعب الشاب المقدرة قيمته في حدود 40 مليون يورو، وذلك بسبب إمكانية عرض عدة لاعبين مثل دالبرت المُعار مع الفيولا ضمن الصفقة.

إسباني لموقعة ليفركوزن

وقع اختيار الاتحاد الأوروبي على الإسباني كارلوس ديل شيرو لقيادة موقعة إنتر أمام باير ليفركوزن بربع نهائي الدوري الأوروبي الاثنين المقبل.

وتدرب الفريق في مقره "أبيانو جينتيلي" بميلانو صباح السبت، ثم خضع للفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، وتشير "سكاي" إلى اعتماد كونتي على نفس الخطة والتشكيل المتبع باللقاء الماضي مع خيتافي.

أسامواه يقترب من الرحيل

كشف موقع "غانا سوكر نت" عن اقتراب كوادو أسامواه من مغادرة إنتر والانضمام لصفوف بينيفينتو هذا الصيف.

اللاعب الغاني خرج من الحسابات تماماً، وليس في قائمة النيراتزوري للدوري الأوروبي، وينتظر الفريق الحصول على ثلاثة ملايين يورو نظير بيعه، بحسب التقرير.