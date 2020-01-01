أخبار إنتر اليوم | صراع ثلاثي على موهبة إيطاليا ومخضرم ألمانيا

ما هو جديد النيراتزوري؟

الصراع على تونالي وجوتزه يتصدران أخبار إنتر صباح يوم 12 أبريل 2020.

جوتزه إلى إيطاليا

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن ماروي جوتزه الذي اقترب تعاقده مع بوروسيا دورتموند من الانتهاء قام بتغيير وكيل أعماله في الأيام القليلة الماضية.

اللاعب حدد وجهته المقبلة بالتواجد في الدوري الإيطالي مع منافسة بين إنتر وميلان وروما في الحصول على خدماته.

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صراع تونالي

حسب صحيفة توتو سبورت، فإن إيه سي ميلان دخل صراع التعاقد مع ساندرو تونالي مع إنتر ويوفنتوس.

الروسونيري سيعرض مبلغ مالي يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو إلى جانب الحارس أليساندرو بيلزاري أو المدافع ماتيو جابيا.

منافسة على ميرتينز

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن إنتر لن يجد مهمة الحصول على درايس ميرتينز مهاجم نابولي سهلة الصيف المقبل.

بعيدًا عن رغبة نابولي في الحفاظ على اللاعب، فإن أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال ضمن المهتمين بضم ميرتينز الذي تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته في اللعب في البريميرليج.

هل يرحل مارتينيز؟



تحدث خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان عن احتمالات رحيل مهاجم الفريق لاوتارو مارتينيز لبرشلونة.

زانيتي قال في تصريحات لـ"ESPN": "لاوتارو تطور كثيرًا هذا الموسم والشكر في ذلك لأنطونيو كونتي إنه واحد من أفضل المهاجمين الآن».

وعن الرحيل لبرشلونة، قال زانيتي: "أرى مستقبله في إنتر وهو سعيد معنا هنا".

فرصة عودة إيكاردي

وقال خافيير زانيتي عن فرص عودة إيكاردي: "لا أعلم حتى الآن، لم نتطرق للحديث في هذا الأمر، في هذا الوقت الذي نعيشه فالهدف الأول هو الحفاظ على صحتنا ثم سنناقش مثل هذه الأمور فيما بعد".