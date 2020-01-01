أخبار إنتر اليوم | مكاسب مالية هائلة وحسم مصير إيكاردي

ما هو جديد النيراتزوري؟

تفوق نادي إنتر اقتصاديًا بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة وموقف صفقة إيكاردي وتيمو فيرنر ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 28 مايو 2020.

قفزة مالية هائلة لإنتر

بحسب تقرير منظمة KPMG فإن إنتر حقق طفرة مالية كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية.

وحقق إنتر زيادة في القيمة المالية وصلت إلى 146% لتصل إلى 983 مليون يورو.

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تحديد موعد رحيل إيكاردي

كشفت صحيفة "كوريري" توصل إنتر لاتفاق مع باريس سان جيرمان بهدف رحيل ماورو إيكاردي في صفقة تتراوح بين 60 إلى 65 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الصفقة قد تُعلن رسميًا في نهاية الأسبوع الجاري.

ليفربول ينسحب من صفقة فيرنر ويفتح الباب لإنتر

انسحب نادي ليفربول من صفقة التعاقد مع تيمو فيرنر من لايبزيج الألماني مما فتح الباب لإنتر لضم اللاعب.

ليفربول رفض دفع أكثر من 35 مليون يورو في اللاعب، كما أنّ شرطه الجزائي يصل إل 60 مليون يورو.

إنتر: لاوتارو ليس للبيع

نفى المدير الرياضي لنادي إنتر إمكانية التخلي عن لاوتارو مارتينيز مطالبًا برشلونة بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب حال رغبوا في ضمه.

الشرط الجزائي يصل إلى 110 مليون يورو ومن الصعب لبرشلونة دفع هذا المبلغ ( التفاصيل )

جواو ماريو يقترب من العودة لإنتر

بحسب "سبورت إكسبريس" الروسية، فإن لوكوموتيف موسكو لن يفعل بند أحقية الشراء في عقد جواو ماريو وسوف يعود إلى إنتر.

ويحاول النيراتزوري استغلال اهتمام فرق مثل مارسيليا وريال بيتيس باللاعب للتخلي عنه في الصيف.