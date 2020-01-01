أخبار إنتر اليوم | مطالبات بتأجيل الدوري بسبب كورونا وانتظار وضع ميسي

ما هو جديد النيراتزوري؟

مطالبات بتأجيل الدوري بسبب فيروس كورونا والمزيد من العجزة ضمن أخبار إنتر اليوم، 29 أغسطس 2020.

رحيل بورخا فاليرو

أكد بورخا فاليرو عدم تجديد تعاقده مع إنتر ميلان ليصبح بذلك لاعب حر مع نهاية الموسم الماضي.

اللاعب كتب على حسابه الشخصي: "لقد كان من الفخر ارتداء هذه الألوان، فورزا إنتر".

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ولعب فاليرو 100 مباراة مع إنتر ميلان سجل خلالها خمسة أهداف حيث يرتبط اسم ابن الـ35 عامًا بفريقه السابق فيورنتينا للعودة من جديد.

عدم فقدان الأمل في دجيكو

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إدارة إنتر ميلان لم تفقد الأمل في التعاقد مع إدين دجيكو مهاجم روما رغم اقتراب يوفنتوس من ضمه.

الصحيفة أشارت لأن إنتر يحاول لإقناع اللاعب بتقديم راتب أعلى من يوفنتوس مع تقديم عرض مالي أكبر لإدارة الذئاب.

اللاعب ما زال في انتظار الاجتماع مع ملاك النادي الجدد قبل حسم مستقبله بالبقاء أو الرحيل.

مورينيو يدخل على خط التعاقد مع شكرينيار

أكدت توتو سبورت أن توتنهام دخل على خط المفاوضات للحصول على خدمات مدافع إنتر ميلان شكرينيار.

مورينيو سيحاول إقحام تانجاي ندومبيلي في الصفقة والذي يرغب أنطونيو كونتي في التعاقد معه أيضًا للتوقف على مانشستر يونايتد المستعد لدفع 50 مليون يورو للحصول على المدافع السلوفاكي.

مطالبات بتأجيل الدوري

طالب ماروتا المدير التنفيذي لإنتر يملان بتأجيل انطلاق بطولة الدوري لمدة أسبوع على الأقل بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي.

وظهرت عدة إصابات في أندية نابولي وروما وفيورنتينا وساسولو وتورينو وكالياري وبارما وبينيفينتو وبولونيا بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة

إنتر يحسم صفقة كولاروف

أكدت شبكة سكاي سبورت أن إنتر ميلان حسم تعاقده مع أليكساندر كولاروف الظهير الأيسر لنادي روما من أجل الانضمام لصفوفه هذا الصيف.

الصربي ابن الـ35 عاماً، أتم اتفاقه الشخصي مع النيراتزوري، ويخطط الأخير لضمه مجاناً من صفوف روما، أو بمقابل زهيد يصل إلى 2 مليون يورو.

كولاروف لا يعني استبعاد بالمييري

أوضحت شبكة سكاي سبورت أن انضمام كولاروف المتوقع سيكون لتدعيم الثلاثي الدفاعي بعد أن أجاد بهذا المركز مع روما بالنصف الثاني من الموسم.

وأضاف التقرير أن الفريق سيستمر في محاولة التعاقد مع إيمرسون بالمييري من صفوف تشيلسي من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر.

محاولات لضم فيدال مجاناً

"لاجازيتا" ذكرت أن إنتر يريد إتمام صفقة التعاقد مع أرتورو فيدال في أقرب وقت، وبنفس الطريقة التي ضم بها أليكسيس سانشيز، أي مجاناً.

برشلونة يطلب 15 مليون لبيع متوسط الميدان، ولكن إنتر يسعى لضمه دون دفع أية أموال كما فعل في تعاقده مع سانشيز من مانشستر يونايتد.

ميلان يضغط من أجل تونالي

ذكرت "كورييري ديلا سيرا" أن ميلان تقدم بعرض رسمي لضم ساندرو تونالي من بريشيا على شكل إعارة مقابل 10 ملايين يورو وشراء مقابل 25 مليون إضافية.

وأضاف التقرير أن وكيل اللاعب بيبي بوتزو أصبح منفتحاً على التفاوض مع ميلان بعد توقف مفاوضات إنتر في الأسابيع الماضية.

غضب بسبب ميركاتو العجزة

أبدت جماهير إنتر عبر وسائل التواصل الاجتماعي غضبها بسبب تحركات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

وجاءت التعليقات على الاهتمام بكولاروف وفيدال ساخطة بسبب تقدمهما في العمر، والتفريط المحتمل في موهبة شابة مثل تونالي.

وانتقد الكثيرون اختيارات أنطونيو كونتي لدعم صفوفه، وسخر آخرون من تعدد الأسماء فقط في مركز الظهير الأيسر بالوقت الراهن.

ترقب موقف ميسي

أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر لا يزال مستمر في سباق التعاقد مع ليونيل ميسي وينتظر الوقت المناسب من أجل التحرك.

وأكد التقرير أن إنتر يريد أن يتحرر ميسي أولاً من عقده مع برشلونة، وبعدها سيأتي إنتر بعرضه للاعب ووالده.

أنباء عن مفاوضات مع مهاجم طرابزون سبور

ذكر أحد الإعلاميين براديو "راي" أن إنتر قد حسم صفقة التعاقد مع أليكساندر سورلوث، مهاجم طرابزون سبور.

اللاعب النرويجي يلعب على سبيل الإعارة في تركيا من كريستال بالاس، وارتبط اسمه بلايبزيج ومانشستر سيتي.