أخبار إنتر اليوم | مصير كونتي وعرض برشلونة الأخير

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 13 من يوليو.

الرغبة في الحصول على خدمات نجولو كانتي، ومصير أنطونيو كونتي في مستقبل الفريق، بالإضافة لعرض برشلونة الأخير من أجل ضم لاوتارو مارتينيز ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 13 من يوليو.

صفقة تبادلية بين إنتر مع مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية اليوم أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق يسعى لصفقة تبادلية مع نادي مانشستر سيتي.

وبحسب ما ذكرت "سبورت ميديا سيت" فإنتر يسعى للحصول على خدمات اللاعب جابرييل جيسوس من صفوف الفريق الإنجليزي، مقابل اتلخلي عن خدمات اللاعب ميلان شكرينيار.

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كانتي على رادار إنتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر يسعى للحصول على خدمات اللاعب نجولو كانتي نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي لا يمانع دفع راتب اللاعب، الذي قد يغادر تشيلسي بنهاية الموسم.

برشلونة يعرض فيربو على إنتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن برشلونة لا يزال يسعى للحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر في الصيف.

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وبحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فالفريق الكتالوني كان آخر عروضه يتضمن حصول إنتر على خدمات جونيور فيربو بالإضافة لـ70 مليون يورو.

كونتي يضمن مكانه في إنتر

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر لا يفكر في رحيل المدرب أنطونيو كونتي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" والذي أكد أن ستيفين زهانج رئيس النادي معجب بما قام به كونتي في الفترة الماضية ولا يفكر في بأي شكل في رحيله بالرغم من التراجع بنهاية الموسم.