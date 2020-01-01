أخبار إنتر اليوم | مساعدة مادية من الأهلي ورفض عرض توتنهام

ما هو جديد النيراتزوري؟

عودة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع لوشيانو سباليتي، ورفض عرض توتنهام لضم ميلان شكرينيار ضمن أخبار إنتر اليوم، 26 سبتمبر 2020.

الأهلي يساعد إنتر للتخلص من سباليتي

ذكرت "الوطن" أن الأهلي المصري عاد للتفاوض مع لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر السابق، تحسباً لرحيل رينيه فايلر، المدير الفني الحالي.

ويرتبط سباليتي بعد بعقد مع إنتر يتقاضى بموجبه شهرياً قرابة 350 ألف يورو، وتعاقده مع فريق جديد يحرر إنتر من هذا العقد.

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إنتر يرفض عرض توتنهام من أجل شكرينيار

أوضحت "سكاي" أن المفاوضات بين إنتر وتوتنهام بخصوص ميلان شكرينيار قد تعطلت في الساعات الماضية.

وقدم النادي الإنجليزي 35 مليون يورو كعرض، وهو ما رفضه إنتر الذي يطلب على الأقل 50 مليون يورو نظير بيع مدافعه السلوفاكي.

سينسي: تشافي قدوتي وأفضل التمريرات الحاسمة عن الأهداف

تحدث ستيفانو سينسي، نجم إنتر، مع البرنامج الرسمي للدوري الإيطالي قبيل لقاء الليلة مع فيورنتينا وكشف عن عدة أسرار من مشواره.

وقال الإيطالي إن قدوته هو النجم الكتالوني تشافي، وأنه يفضل التمريرات الحاسمة عن تسجيل الأهداف، كما أنه كشف عن تفضيله الرقم 12 بسبب أن مركزه الأول كان حارس مرمى.

كونتي: لست مطالباً بالألقاب

أكد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، في المؤتمر الصحفي لمباراة فيورنتينا أن فريقه ليس مطالباً بأي ألقاب هذا الموسم في ظل التنافس الشديد والفرق العدة المرشحة.

وذكر كونتي أن الفريق في طور التطور وأضاف عناصر خبيرة ستساعده في خططه، مؤكداً أن المطلوب أن يلعب إنتر دوراً في المنافسة بسبب تاريخه كما فعل الموسم الماضي.

ماروتا: لا خلافات مع كونتي

أوضح بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي للنيراتزوري، أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بكونتي أن لا خلاف مع الأخير، وأن من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر.

الأمر أكد عليه المدرب الإيطالي وأوضح أن الآراء قد تختلف، ولكن الهدف يبقى واحداً وهو إعادة إنتر للانتصارات من جديد.

كونتي علق أيضاً على اهتمامه بضم نجولو كانتي وقال إن مثل تلك التعاقدات تضيف لهيبة الفريق، ولكن الظروف تختلف عن الماضي، وليس الوضع كما كان عند ضم روميلو لوكاكو.

رحيل الثنائي ماليس وسالسيدو

أعلن إنتر انتقال الثنائي الشاب داريان ماليس وإدي سالسيدو إلى صفوف جنوى وهيلاس فيرونا بالترتيب.

اللاعبان انتقلا بنظام الإعارة الموسمية مع أحقية الشراء، ووجود بند يتيح لإنتر إعادة ضم اللاعبين مستقبلاً.