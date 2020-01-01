أخبار إنتر اليوم | مخاوف بسبب سانشيز وعودة الرئيس

ما هو جديد النيراتزوري؟

إصابة أليكسيس سانشيز وعودة الرئيس ستيفن زهانج من الصين ضمن أخبار إنتر اليوم، 13 أغسطس 2020.

مخاوف بسبب إصابة سانشيز

أثارت إصابة أليكسيس سانشيز التي تعرض لها في لقاء ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن المخاوف في معسكر إنتر قبل نصف النهائي.

ويتوقع أن يغيب التشيلي عن مواجهة شاختار، وحتى عن النهائي حال بلوغ النيراتزوري، مما يضع الفريق أمام مأزق بسبب غياب الحلول.

المزيد من الفرق

غياب سانشيز قد يجعل كريستيان إريكسن يستمر احتياطياً ليكون هو الحل الهجومي حال احتاج الفريق للتبديل في الأمام.

عودة الرئيس إلى ميلانو

عاد ستيفن زهانج، رئيس إنتر، أخيراً إلى مدينة ميلانو بعد أن حصل على الإذن من السلطات الصينية لمغادرة البلاد في الساعات الماضية.

وأوضحت "لاجازيتا" أن زهانج يملك جدولاً مزدحماً في الأيام المقبلة، يأتي على رأسه الحديث عن المدرب أنطونيو كونتي بعد ثورته في الأسابيع الأخيرة.

تورينو يسعى لضم فيتسينو

ذكرت "توتوسبورت" أن تورينو يسعى للتعاقد مع متوسط ميدان إنتر والأوروجواي ماتياس فيتسينو هذا الصيف.

اللاعب الذي يغيب حالياً بسبب جراحة في الركبة عرض التورو ضمه على سبيل الإعارة، ولكن إنتر رفض الفكرة ويريد أرماندو إيتزو في المقابل، بحسب التقرير.

بداية متأخرة لإنتر في الدوري المقبل

ذكرت "كورييري" أن إنتر وأتالانتا سيدخلان معترك السيري آ المقبل بوقت متأخر عن البقية بسبب استمرار مشوار الفريقين الأوروبي، مما يعني بداية متأخرة للعطلة الصيفية.

وقد لا يلعب النيراتزوري الكبير والصغير الجولة الأولى من الدوري في 19 و20 أغسطس، ويلعبان بداية من السادس والعشرين من نفس الشهر.

لازارو تحت أنظار مونشنجلادباخ

ذكرت "كيكر" أن بوروسيا مونشنجلادباخ مهتم بالتعاقد مع جناح إنتر المُعار إلى نيوكاسل فالانتينو لازارو خلال الميركاتو الصيف.

اللاعب النمساوي يحظى باهتمام النادي الألماني بحسب الصحيفة، ولكن لن يتحرك لضمه إلا في شكل الإعارة فقط.