أخبار إنتر اليوم | ما خلف تصريحات زهانج الأب، ومصير صفقات الصيف!

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الجمعة الموافق الـ 19 من شهر مارس 2021.

أهداف سوق الانتقالات، وتصريحات تيو هيرنانديز عن أشرف حكيمي ورغبة الإدارة في تخفيض الرواتب وتصريحات زهانج الأب ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الجمعة الموافق الـ 19 من شهر مارس 2021.

إنتر يحدد أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر قد حدد عدة أهداف في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن النادي يبحث عن حارس وظهير أيسر بجوار حكيمي ومهاجم بديل للوكاكو بالإضافة للاعب وسط.

تيو هيرنانديز يوجه رسالة بخصوصه هو وحكيمي إلى ريال مدريد

تحدث نجم ميلان تيو هيرنانديز عن تألقه هو وزميله السابق في ريال مدريد أشرف حكيمي في إيطاليا والأسباب وراء رحيلهما عن النادي الملكي.

تيو انتقل إلى ميلان الصيف قبل الماضي، بينما حضر حكيمي إلى إنتر يونيو الماضي والآن من أفضل اللاعبين في السيري آ رغم عدم اللعب في ريال مدريد بصفة أساسية.

المزيد من التفاصيل

إنتر يبحث تخفيض الرواتب!

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر يسعى بشكل سريع لتخفيض فاتورة الرواتب السنوية التي يدفعها الفريق مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أنا لنادي يفكر في بيع الرباعي أشلي يونج وأندريا رانوكيا وأرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز لتحقيق هذا الهدف.

ميلان يفقد بن ناصر في الديربي أمام إنتر

زهانج الأب يثير ذعر إنتر وتقارير تؤكد أن تصريحاته غير مرتبطه بالنادي!

أثار والد ستيفين زهانج مالك إنتر الذعر بشأن مصير النادي في الفترة المقبلة بعد نشر مقابلة له تحدث خلاله عن تخفيض النفقات في القطاعات الغير مرتبطة بالبيع بالتجزئة في الفترة المقبلة، وهو ما أوحى بإمكانية تأثر النيراتزوري بذلك الإجراء.

وخرجت فورًا "لا جازيتا ديلو سبورت"، لتؤكد أنها تأكدت من مصدر مقرب لإدارة ميلان أن تصريحات زهانج الأب لم يكن المقصود بها إنتر بأي شكل من الأشكال.