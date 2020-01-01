أخبار إنتر اليوم | لاوتارو يعتذر والإدارة تبحث عن صفقات الشتاء

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 26 من أكتوبر 2020.

استمرار غياب أليكسيس سانشيز وستيفانو سينسي بالإضافة لاعتذار لاوتارو مارتينيز لزملائه والبحث عن صفقات الشتاء ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 26 من أكتوبر 2020.

غياب سانشيز وسينسي ضد شاختار

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن غياب الثنائي ستيفانو سينسي وأليكسيس سانشيز عن لقاء إنتر القادم أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن الثنائي لديهما فرصة ضئيلة للغاية للتواجد في اللقاء.

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لاوتارو يعتذر لزملائه

اعتذر اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر من زملائه في الفريق بعد غضبه في لقاء أمس الأول أمام نظيره جنوى في الدوري الإيطالي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فاللاعب أخبر زملائه أن غضبه كان موجهًا لنفسه بسبب طريقة لعبه، وليس لأي شخص منهم.

ديل بييرو: إنتر يملك القدرة على تحقيق الإنجازات

أكد أليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس السابق على قدرة نادي إنتر في تحقيق بعض الانجازات بالفريق الحالي الذي يملكه المدرب أنطونيو كونتي.

وقال ديل بييرو: "الفريق لديه الكثير من الإمكانيات ولا نزال في بداية الموسم وكونتي يعلم ذلك، صفقاتهم لن تكن سيئة وأمامهم فرصة جيدة".

إنتر يبحث عن صفقات الشتاء

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر قد بدأ بحثه عن صفقات فترة الانتقالات الشتوية بالفعل بداية من الآن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن الفريق يفكر في أرماندو إيتزو لاعب تورينو.