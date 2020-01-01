أخبار إنتر اليوم | لاوتارو وجودين وسانشيز مستمرون الموسم القادم

ما هو جديد النيراتزوري؟

التركيز على مصير نجوم الفريق لاوتارو مارتينيز، دييجو جودين، وأليكسيس سانشيز ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 19 يونيو 2020.

لاوتارو يتجه لتجديد تعاقده

ذكرت "سكاي" و"لاجازيتا" أن لاوتارو مارتينيز يتجه بالوقت الراهن نحو تمديد تعاقده في ظل صعوبة انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

إنتر متمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي، أو مبلغ 90 مليون يورو بالإضافة للاعب، وهو ما لم يتفق مع خطط برشلونة المادية.

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صعوبة إتمام النادي الكتالوني للصفقة فتح باب أن يمدد الأرجنتيني عقده، ويستمر مع النيراتزوري، خصوصاً في ظل عدم ممانعته للفرضية.

مفاوضات مع مانشستر من أجل سانشيز

"لاجازيتا" أوضحت أيضاً أن إنتر ومانشستر يونايتد يعملان في الأيام الماضية من أجل التوصل لاتفاق من أجل بقاء أليكسيس سانشيز في إيطاليا.

تألق اللاعب خلال التدريبات الأخيرة شجع مسؤولي إنتر من أجل العمل على تمديد تعاقده لموسم إضافي، وليس فقط حتى نهاية الموسم الجاري.

جودين ينفي الرحيل

نفى دييجو جودين، المدافع الأوروجوياني، الأحاديث التي ربطته بمغادرة النيراتزوري هذا الصيف، وخصوصاً نحو ليون.

وأكد جودين لجول عبر مقربين منه على سعادته في ميلانو، وسعيه لمساعدة ناديه الحالي على تحقيق البطولات في صفوفه، متعجباً من تلك الشائعات ومصادرها.

إنتر يضم موهبة لوكرن

أوضحت "سبورت إيطاليا" أن إنتر نجح في حسم مسألة التعاقد مع داريان ماليس، مهاجم لوكرن الشاب في الساعات المقبلة مقابل قرابة أربعة ملايين يورو.

اللاعب لن ينضم لإنتر مباشرة، ولكن سيخرج إلى بارما على سبيل الإعارة من أجل التعود على أجواء الكرة الإيطالية.