أخبار إنتر اليوم | كونتي يشكك في اتفاق ريال مدريد ومونشنجلادباخ، وتصريحات لوكاكو

تعرف على أهم أخبار النيراتزوري

أنطونيو كونتي يرفض اتهام ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ، وتصريحات روميلو لوكاكو ضمن أهم أخبار إنتر لليوم، الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020.

رسميًا .. فيدال يغيب عن مواجهة شاختار

أعلن نادي إنتر قائمة فريقه لمواجهة شاختار في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والتي شهدت خروج أرتورو فيدال.

فيدال غاب عن مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الماضية بسبب الإيقاف بعد طرده امام ريال مدريد.

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كونتي يرفض اتهام ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ

رفض أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، فكرة اتفاق ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ على التعادل سويًا للتأهل وإقصاء النيراتزوري.

وأشار إلى أنّها بطولة دوري أبطال أوروبا وليست مسابقة في حانة، ولذلك لا يتوقع من كل الفرق سوى القتال لأجل الفوز.

المدرب الإيطالي أكد على أن إحياء حظوظ إنتر بعد الفوز على مونشنجلادباخ الأسبوع الماضي لعب دورًا في إعادة الثقة للاعبين.

جودين قد يعود أمام إنتر

كشف المدير الفني لنادي كالياري، أوزيبيو دي فرانشيسكو، إمكانية عودة دييجو جودين لمواجهة إنتر في مباراة الدوري الإيطالي.

وأشار إلى أنّ جيوفاني سيميوني هو الآخر أصبح في حال أفضل والفريق جاهز للفوز على النيراتزوري.

لوكاكو: الفوز بالدوري الإيطالي أقل طموح لنا

أكد روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر، أنّ الفريق بحاجة للفوز بالدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري لأجل المواصلة والقتال في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنّ علاقة جيدة مع لاوتارو مارتينيز، وأنّه تعلم من جوزيه مورينيو العمل مع المجموعة والتركيز على تقديم كل شيء لأجل الفريق.

إنتر يتفق مع دي فري على التمديد

أكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ إنتر اتفق على تمديد عقد الهولندي ستيفان دي فري وسوف يحصل على راتب سنوي يصل إلى 5 ملايين يورو.

وكان مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب، قد أكد في حوار له مع الصحيفة صدق المعلومات وأنّ دي فري مستمر مع إنتر.