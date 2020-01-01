أخبار إنتر اليوم | كونتي يثق في اللاعبين وسولشاير غير نادم

تعرف على جديد الأفاعي

تصريحات أنطونيو كونتي قبل مواجهة فيرونا، وعدم ندم أولي سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بعد رحيل نجومه إلى النيراتزوري، تعرف على أهم خبار إنتر ، لليوم الأربعاء، 8 يوليو.

كونتي: أثق في اللاعبين وتجاوزنا محنة بولونيا

أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر، أنّه يثق في قدرات اللاعبين وإمكانية تقديم مباريات جيدة في الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أنّه لم يعد يهتم بما حدث في لقاء بولونيا وسوف يعمل على الفوز بجميع المباريات المتبقية في الموسم.

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وبالنسبة للمصابين، أوضح غياب ميلان شكرينيار ودانيلو دامبروسيو وأليساندرو باستوني، مشيرًا إلى أنّ الإصابات أمر لا يُمكن إيقافه.

سولشاير: لم أندم على رحيل اللاعبين إلى إنتر

قال أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي إنتر، إنّه غير نادم على رحيل عدد من اللاعبين عن الفريق مشيرًا إلى أنّه اتخذ القرار الأنسب للشياطين الحمر.

وأوضح: "الأمر لا يتعلق بالشعبية، ولكن رحيل هؤلاء اللاعبين بما في ذلك من غادر في يناير عاد بالنفع على التشكيل الحالي".

وكان أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو وأشلي يونج قد رحلوا عن مانشستر يونايتد لارتداء قميص الأفاعي.

إنتر يعود للاهتمام بنجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية أنّ نادي إنتر مهتم بالتعاقد مع أوليفييه جيرو من صفوف تشيلسي خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وبحسب "سكاي إيطاليا" فإنّ كونتي قد يحاول التعاقد مع اللاعب رغم تمديد عقده مع البلوز.

إنتر يضع نجم يوفنتوس السابق ضمن حساباته

بحسب "سكاي إيطاليا" فإن إنتر يحاول التعاقد مع ماريو ماندجوكيتش، لاعب يوفنتوس السابق، لتعزيز الخط الهجومي.

وأشارت إلى أنّ اللاعب قد ينضم بالمجان حال وافق على العودة إلى الدوري الإيطالي بعد فسخ تعاقده مع الدحيل القطري.

إنتر يرغب في خطف لاعب آرسنال قبل برشلونة

استفسر نادي إنتر عن إمكانية التعاقد مع ماتيو جندوزي من آرسنال بعد خروجه من حسابات المدرب ميكيل أرتيتا.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ برشلونة وأتلتيكو مدريد ينافسان إنتر على ضم اللاعب الذي قد تصل قيمته إلى 36 مليون إسترليني.