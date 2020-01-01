أخبار إنتر اليوم | كونتي يتمسك بالأمل ولاوتارو لا يعرف سبب الهزيمة من ريال مدريد

ما هو جديد النيراتزوري؟

كونتي يتمسك بالأمل ولاوتارو لا يعرف لماذا خسر الفريق أمام ريال مدريد ضمن أخبار إنتر اليوم، 4 نوفمبر 2020.

زيدان سعيد بالفوز على إنتر ويطلب التقدير

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته الطاغية بالفوز الذي حققه فريقه على إنتر بثلاثية لهدفين، معتبرًا أن الملكي يستحق التقدير لتخطيه عقبة النيراتزوري.

زيدان قال: "علينا أن نهنئ اللاعبين لأنها لم تكن مباراة سهلة، الإنتر قدم أداءً جيدًا وكانت لديه لحظات قوية، ولكن كان علينا المعاناة لننتصر في القمة، نحن نستحق الثلاث نقاط".

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إنتر فعل كل شيء للفوز على ريال مدريد

يرى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أن فريقه قدم كل ما لديه للفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد نجح في العودة من الهزيمة بثنائية نظيفة لتعادل بهدفين لكل فريق قبل أن يتلقى الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة.

لاوتارو قال في تصريحات صحفية بعد المباراة": "قدمنا مستوى جيد بالطبع ولكنه لم يكن كافيًا، فعلنا كل شيء للفوز ولكن كان هناك شيئًا مفقود. لا يمكن شرح أكثر من ذلك".

وتابع مهاجم إنتر: "التسجيل يجعلني سعيدًا بالطبع فهي وظيفتي ولكنني أركز على ما يقدمه الفريق لذلك هدف اليوم ليس له قيمة".

كونتي يتمسك بالأمل في دوري أبطال أوروبا

تمسك الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان بأمل فريقه في الصعود للأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد نجح في العودة من الهزيمة بثنائية نظيفة أمام ريال مدريد لتعادل بهدفين لكل فريق قبل أن يتلقى الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة.

وقال كونتي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "إنها هزيمة قاسية لنا خصوصًا بعد المستوى الذي ظهرنا به، يجب أن يمنحنا هذا دفعة للأمام".

وأضاف مدرب إنتر: "ما زال أمامنا تسع نقاط للمنافسة عليهم فيما تبقى من دور المجموعات ويجب ان نفعل أي شيء خلالها للتأهل للدور القادم".

ندومبيلي يكشف سبب فشل انتقاله إلى إنتر

أكد تانجي ندومبيلي، لاعب توتنهام، أنّه كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق اللندني والانضمام إلى إنتر في الصيف الماضي.

وأشار إلى أنّ المدرب، جوزيه مورينيو، طلب منه البقاء وكشف له عن دوره في الموسم الجاري مما دفع اللاعب للتخلي عن فكرة الرحيل.