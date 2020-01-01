أخبار إنتر اليوم | كانتي أقرب، وتفاصيل عرض سمولينج

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 28 من سبتمبر 2020.

موافقة مجموعة سونينج على صفقة نجولو كانتي، وتفاصيل عرض ضمن كريس سمولينج من إنتر ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 28 من سبتمبر 2020.

تفاصيل عرض سمولينج

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تفاصيل عرض إنتر لضم اللاعب كريس سمولينج من مانشستر يونايتد في السوق الصيفي الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن إنتر يريد ضم اللاعب لفترة إعارة بوجود بند يسمح لهم بالشراء في نهايتها.

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كونتي يقترب من حلمه

كشفت صحيفة "إل جورنالي" أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر يريد ضم نجولو كانتي من صفوف تشيلسي بنفس القدر الذي كان يسعى فيه لضم لوكاكو في الصيف الماضي من مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة أن مجموعة سونينج قد منحت إدارة إنتر الضوء الأخضر من أجل ضم اللاعب وإرضاء المدرب أنطونيو كونتي.

مستقبل شكرينيار غير معروف

كشفت شبكة "سكاي سبورت" أن نادي توتنهام بدأ في محاولاته لضم اللاعب رودريجو من صفوف تشيلسي وهو ما أثار شكوك إنتر حول جدية النادي الإنجليزي في ضم ميلان شكرينيار.

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إنتر لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية تزيد عن 40 مليون من نظيره توتنهام، وهي القيمة التي يريد الفريق الإيطالي بيعه بها.

رانوكيا يوافق على عرض جنوى وإنتر يعيد التفكير

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم على موافقة اللاعب أندريا رانوكيا على عرض نادي جنوى لضمه في الصيف الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن إنتر بدأ يعيد تفكير في مستقبل اللاعب بالوقت الحالي، ويفكر في الإبقاء عليه.