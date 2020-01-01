أخبار إنتر اليوم | قضية إريكسن واختيار لاوتارو

ما هو جديد النيراتزوري؟

تركيز على مستقبل كريستيان إريكسن مع النيراتزوري واختيارات لاوتارو مارتينيز ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 14 مايو 2020.

تونالي يُقلق إريكسن

ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر كثف من مفاوضاته في الساعات الماضية من أجل ضم ساندرو تونالي الصيف المقبل من صفوف بريشيا.

وأوضحت الصحيفة أن انضمام الشاب الإيطالي قد يضع الدنماركي إريكسن في موقف حرج بسبب عدم تأقلمه بالأشهر الأولى مع النيراتزوري.

المزيد من الفرق

وسخرت جماهير إنتر من التقارير التي تهاجم لاعب توتنهام السابق، واتهمتها بعدم الحيادية في ظل عدم حصول اللاعب على الفرصة ووصوله قبل أقل من خمسة أشهر.

إصرار على فيدال

أجمعت جميع المصادر الإيطالية والإسبانية أن أرتورو فيدال سيكون أول تدعيمات إنتر الصيف المقبل، سواء ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة أو لا.

وتحدثت التقارير أن أنطونيو كونتي يريد العمل مجدداً مع النجم التشيلي، وأنه تحدث معه أكثر من مرة هاتفياً بخصوص دوره مع الفريق الموسم المقبل.

لاوتارو يختار مستقبله

ذكرت "موندو" أن لاوتارو مارتينيز، نجم النيراتزوري، قرر أنه الصيف المقبل إما سينتقل إلى برشلونة، أو سيقرر البقاء والاستمرار رفقة إنتر.

وبحسب الجريدة الكتالونية فالأرجنتيني يرفض كل العروض الأخرى من بي إس جي، ريال مدريد، أو إنجلترا، ويركز فقط على البلوجرانا أو البقاء رفقة ناديه الحالي.

كاستروفيلي يحبط إنتر مجدداً

أكد وكيل نجم فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي مع "توتوسبورت" أن اللاعب لا يركز مع العروض التي تتحدث عنها الصحافة، وفقط على عقده مع الفيولا.

وأضاف الوكيل أن اللاعب يريد الظهور في أمم أوروبا المقبلة مع المنتخب الإيطالي بعد الإشادات العدة التي تلقاها بعد تألقه الموسم الجاري.