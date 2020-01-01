أخبار إنتر اليوم | فرصة إريكسن وسعر ميليك

ما هو جديد النيراتزوري؟

الاهتمام بضم أركاديوش ميليك من نابولي وخطط الفريق لمواجهة تورينو ضمن أخبار إنتر اليوم، 21 نوفمبر 2020.

نابولي يحدد سعر ميليك

أفادت "توتوسبورت" أن نابولي حدد سعر مهاجمه البولندي الخارج من الحسابات أركاديوش ميليك في حدود 18 مليون يورو.

اللاعب يحظى باهتمام كبير من قبل إنتر، والذي يفكر في عرض ماتياس فيتسينو في المقابل، أو ماتيو بوليتانو الذي يلعب مع نابولي مُعاراً، مع إلزامية شراء مقابل 19 مليون يورو يونيو المقبل.

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فرصة جديدة لإريكسن

ذكرت "توتوسبورت" أن أنطونيو كونتي قد يدفع بكريستيان إريكسن أساسياً في لقاء تورينو الأحد، في فرصة جديدة للنجم الدنماركي.

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أندريا رانوكيا قد يلعب في الدفاع كذلك لإراحة ستيفان دي فري بعد مشاركاته الدولية مع هولندا الأسبوع القادم.

جدول مكثف لكونتي

"توتوسبورت" كشفت أن أنطونيو كونتي كثف من تحضيراته للقاء المقبل عبر عقد سلسلة من الاجتماعات للاعبين تحضيراً لتورينو.

اللاعبون حضروا اجتماعاً لمدة ساعتين ونصف تم فيه شرح النقاط التكتيكة للخصم، ومشاهدة فيديوهات لمبارياته الأخيرة.

منع التدخين في سان سيرو

أعلنت بلدية ميلانو عن منع التدخين في معظم الأماكن العامة بالمدينة منذ بداية 2021 في إطار حملتها لمكافحة السجائر.

ومن ضمن الأماكن التي تم منع التدخين بها ملعب سان سيرو الخاص بالفريق.