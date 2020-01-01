أخبار إنتر اليوم | غضب لوكاكو وسيف ديموقليس بعد تعادل دوري الأبطال

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أجواء ما بعد التعادل أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بدوري أبطال أوروبا ضمن أخبار إنتر اليوم، 22 أكتوبر 2020.

هجوم على الأداء الدفاعي

أجمعت صحف إيطاليا الصادرة هذا الصباح على مهاجمة أنطونيو كونتي وإنتر بسبب العرض الدفاعي الهزيل بعد التعادل 2-2 مع مونشنجلادباخ.

وأشارت التقارير إلى تلقي الفريق هدفه العاشر في خمس مباريات، وأشادت بالمقابل بروميلو لوكاكو بعد بلوغه الهدف السادس هذا الموسم.

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ماروتا: كورونا سيف ديموقليس!

وصف بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، تعدد الإصابات في صفوف فريقه بفيروس كورونا بأن الوضع أصبح يشبه سيف ديموقليس، الشخصية الإغريقية المشهورة.

وقال ماروتا إن الأندية يجب أن تتعلم التعامل مع الوضع والموسم الغريب الحالي، مستبعداً فكرة الفقاعة التي طُبقت في دوري المحترفين للسلة بأمريكا لأن نهاية الموسم بعد بعيدة.

إصابة سانشيز

كشف إنتر في بيان مساء أمس عن تعرض أليكسيس سانشيز لإصابة عضلية أثناء مجريات اللقاء الخاص بدوري الأبطال.

وأوضح البيان أن اللاعب غادر بين شوطي المباراة وشارك بدلاً منه لاوتارو مارتينيز بسبب تعرضه لإصابة عضلية بالساق اليمنى.

دارميان: حكيمي لاعب مهم

أكد ماتيو دارميان الذي خاض مباراته الأولى بقميص إنتر بلقاء البارحة أن فريقه افتقد أشرف حكيمي الذي يعرف الجميع أهميته، وأن الفريق عرف ظهر اللقاء فقط بغيابه بسبب كورونا.

وذكر الإيطالي مع "سكاي" أن التركيز الآن على اللقاء المقبل مع جنوى الذي وصفه بالمهم، وأكد أنه تأثر كثيراً بأن تكون مباراته الأولى مع الفريق لحساب دوري الأبطال.

هوفمان: إنتر فقط يبحث عن لوكاكو

أوضح يوناس هوفمان، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، أن خصمه البارحة إنتر يرتكز في لعبه فقط على لوكاكو، وأن الأخير صعب مراقبته، ولكن مدافعي فريقه قاموا بعمل طيب.

وذكر الجناح صاحب الهدف مع قناة ناديه الرسمية أن ناديه استحق نقطة التعادل، مشيداً بالعرض الذي قدمه فريقه,