أخبار إنتر اليوم | عودة كونتي إلى إنجلترا، وصفقة تبادلية مع آرسنال

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هروب أنطونيو كونتي من روما، وصفقة تبادلية مع آرسنال تشمل كريستيان إريكسن، ضمن أهم أخبار إنتر لليوم، الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020.

إصابة كولاروف بفيروس كورونا

أعلن نادي إنتر تعرض ألكساندر كولاروف، مدافع الفريق، للإصابة بفيروس كورونا مع منتخب صربيا.

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FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al Covid-19



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إنتر خطف كونتي من روما

كشف جيانلوكا بيتراكى، المدير الرياضي السابق لنادي روما، أنّ أنطونيو كونتي كان قريبًا من تدريب الذئاب بعد فترة عصيبة في تشيلسي.

وأوضح أنّ كونتي لم يحصل على الضمانات الكافية للنجاح في روما رغم تطلعه لتحدٍ جديد، إلا أنّه شدد على أنّه لم يكن يعمل وقتها في الفريق ولا يعرف الكواليس كاملة.

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كونتي يخطط للعودة إلى إنجلترا

أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر، رغبته العودة إلى الدوري الإنجليزي في المستقبل.

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وقال في تصريحات لصحيفة "تليجراف" الإنجليزية إنّه عاش تجربة جيدة مع تشيلسي ولا يمانع تكرار الامر في السنوات المقبلة.

دارميان يعد الجماهير بتحقيق نتائج إيجابية

وعد ماتيو دارميان، لاعب إنتر، الجماهير بتحسن النتائج في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ الفريق يقدم مستويات جيدة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنّ كرة القدم متقلبة، فاللاعب بدأ في شباب ميلان ولعب مع تورينو وسوف يواجه تورينو الأسبوع المقبل متحمسًا للفوز ضدهم.

صفقة تبادلية مع آرسنال تشمل إريكسن

كشفت صحيفة "كورييري" أنّ إنتر يخطط للتخلي عن كريستيان إريكسن بعد عام واحد فقط من التعاقد معه من توتنهام.

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية رحيل اللاعب إلى آرسنال في صفقة تبادلية تشمل الحصول على خدمات جرانيت جاكا الذي يعاني من قلة دقائق اللعب بعد التعاقد مع توماس بارتي.

كونتي يستهدف ضم نجم ليفربول

كشفت "كالتشيو ميركاتو" أنّ إنتر سوف يحاول التعاقد مع جورجينيو فينالدوم من صفوف ليفربول بعد انتهاء عقده مع الفريق.

عقد فينالدوم ينتهي في صيف 2021 ولا ينوي التجديد مع ليفربول ويرغب في البحث عن تجربة جديدة خارج إنجلترا.

دي أمبروزيو يرغب في البقاء مع إنتر

كشف وكيل أعمال دانيلو دي أمبروزيو أنّ اللاعب يرغب في البقاء مع إنتر ولن يرحل عن الفريق في الفترة المقبلة.

وارتبط اللاعب بالانضمام إلى صفوف نابولي الإيطالي لكنّه لا يرغب في ترك إنتر.

جرفينيو يحدد موقفه من الرحيل إلى إنتر

أكد جرفينيو، مهاجم بارما، أنّه سعيد في الوقت الحاضر مع فريه ولا يفكر في مستقبله، موضحًا أنّه سوف يدرس الخيارات المتاحة بعد انتهاء عقده في الصيف المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى محاولات إنتر التعاقد مع الإيفواري في الصيف الماضي وسوف تتجدد المحاولات في يناير.