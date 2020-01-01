أخبار إنتر اليوم | عودة سينسي واستعدادات أسبوع الحسم

ما هو جديد النيراتزوري؟

تعافي ستيفانو سينسي من الإصابة واستعدادات الفريق لمقابلتي الأسبوع المقبل الحاسمتين ضمن أخبار إنتر اليوم، 20 نوفمبر 2020.

سينسي يعود للتدريبات

ذكرت عدة مصادر أن ستيفانو سينسي عاد من جديد للمشاركة في تدريبات الفريق بعد إصابته الأخيرة التي أبعدته بعد فقط ثلاثة لقاءات من الموسم.

وأوضحت "سكاي" أن إنتر لم يتعجل في الدفع باللاعب خوفاً من تكرر سيناريو إصابته وابتعاده مجدداً عن الملاعب.

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رانوكيا: يجب الفوز على ريال مدريد وتورينو

أوضح أندريا رانوكيا، مدافع الفريق، أنه لم يفكر أبداً في ترك الفريق في سوق الانتقالات الماضية رغم الحديث عن عروض، وذلك في حواره مع "سبورت ميدياست".

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وذكر اللاعب أن الفريق يجب أن يستمر بالعمل من أجل التحسن إذا أراد تحقيق الانتصارات، وأشار إلى أن مباراتي ريال مدريد وقبلها تورينو المقبلتان يجب الفوز بهما.

إنتر يواصل الاستعدادات لمقابلتي ريال وتورينو

يواصل إنتر العمل من أجل المباراة الهامة مساء الأحد أمام تورينو لحساب الدوري المحلي، والتي تأتي قبل أيام من مقابلة ريال مدريد بدوري الأبطال.

وسيغيب أليكساندر كولاروف ومارسيلو بروزوفيتش بداعي فيروس كورونا، ولكن يُعول الفريق على عودة روميلو لوكاكو أساسياً والفترة الطيبة التي مر بها مع بلجيكا الأسبوع الفائت.

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اهتمام بثنائي فيرونا

صحيفة "L'Arena" ذكرت أن إنتر مهتم بثنائي فيرونا ماتيا زاكاني والحارس ماركو سيلفيستري بعد التألق في الموسم الحالي.

إنتر سيستغل إعارة الثنائي فيديريكو دي ماركو وإيدي سالسيدو في فيرونا لتخفيض سعر زاكاني الصيف المقبل، بينما قد يعرض حارسه يونوت رادو كمبادلة مع سيلفيستري.

الخبراء يتوقعون فوز إنتر بالسكوديتو

نشرت "لاجازيتا" مجموعة من الحوارات مع مدربين ولاعبين سابقين في عالم الدوري الإيطالي تحدثوا فيها عن توقعاتهم بخصوص بطل السيري آ الموسم الحالي.

وأجمع معظم الخبراء أن إنتر يملك الأفضلية بسبب ترسانة اللاعبين وخبرة مدربه أنطونيو كونتي رغم البداية المتواضعة للموسم وتذبذب النتائج.