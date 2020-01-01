أخبار إنتر اليوم | عودة برشلونة لمفاوضات لاوتارو وصفقة محتملة مع قطبي مانشستر

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الـ 14 من يوليو.

تعليق كونتي على مشروعه ومفاوضات مع قطبي مانشستر بالإضافة لعرض برشلونة الأخير من أجل ضم لاوتارو مارتينيز ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الـ14 من يوليو.

مشروع كونتي

تحدث الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان عن مستقبله بعد الانتصار الأخير على تورينو.

وقال كونتي في تصريحات لسكاي سبورت: "لقد جئت هنا بعقد لمدة ثلاث سنوات هدفه أن أُعيد إنتر للمكانة التي يستحقونها، هذا لابد أن يستغرق بعض الوقت وأنا مؤمن بقدرتنا على فعل ذلك ولديّ حماس كبيير".

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المدير الفني الإيطالي أضاف: "بدأت مشروع لثلاث سنوات وإذا أرادوا التجديد بعد ذلك سأكون سعيدًا بالطبع ولكن أمامي طريق طويل الآن. إذا كان الجميع سعيد بما أقوم به -وأعتقد أن هذا هو الحال الآن- فسأستمر في منصبي، إذا لم يكونوا سعداء فلن أتردد في الرحيل".

برشلونة يعود لمفاوضات لاوتارو

حسب موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة عاد للتفاوض مع إنتر بأكثر من طريقة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الصيف المقبل بعد انتهاء فترة السماح بالشرط الجزائي والذي كان مقدرًا بـ111 مليون يورو.

برشلونة على إنتر الحصول على اثنين من إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي مع مبلغ من المال لم تُفصح عنه الصحيفة، أو انتقال الظهير فيربو مع 70 مليون يورو.

موندو أشارت لأن إنتر قد يفضل العرض الثاني في ظل حاجته لظهير أيسر جديد الموسم المقبل.

تشيلسي قد يتخلى عن كانتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر يسعى للحصول على خدمات اللاعب نجولو كانتي نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي لا يمانع دفع راتب اللاعب، الذي قد يغادر تشيلسي بنهاية الموسم.

ديلي ميل أشارت اليوم لإن تشيلسي قد يدرس العرض المقدم من إنتر لتوفير بعض الأموال من أجل تدعيم الفريق ولكن العائق سيكون الراتب الذي يتقاضاه كانتي والمقدر بـ290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

قطبا مانشستر يتبرقبان موقف شكرينيار

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان قد يسمح لمدافعه ميلان شكرينيار بالرحيل عن صفوف الفريق الصيف المقبل.

اهتمام مانشستر يونايتد وسيتي بضم ابن الـ25 عامًا لن يكون جديدًا مع أخبار ارتباطهم باللاعب منذ الصيف الماضي، حيث من المتوقع ألا يوافق إنتر على أي عرض بأقل من 54 مليون جنيه إسترليني.