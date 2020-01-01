أخبار إنتر اليوم | عودة أمل كانتي، وكشف أسرار سوق الانتقالات

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الأحد الموافق السادس من سبتمبر 2020.

قرب انضمام أرتورو فيدال من برشلونة، ورفض استمرار بيراجي في فيورنتينا، بالإضافة لكشف أسباب الانسحاب من صفقتي تونالي وكامبولا وعودة الأمل في ضم كانتي من تشيلسي ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الأحد الموافق السادس من سبتمبر 2020.

فيدال يوشك على الانضمام لإنتر

أوشك النجم التشيلي أرتورو فيدال على الانضمام لصفوف إنتر في الساعات المقبلة بعدما اقترب من إنهاء كافة إجراءات رحيله عن برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير نيكولو شيرا، والذي أكد أن عقد اللاعب مع إنتر سيكون حتى 2022 مقابل ستة ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة للحوافز وخيار التمديد لعام آخر.

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فيورنتينا يسعى لتمديد بقاء دالبيرت وبيراجي

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يسعى نادي فيورنتينا لتمديد فترة بقاء الثنائي دالبيرت هنريكي وكريستيانو بيراجي لاعبا فريق إنتر في صفوفه خلال الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، والتي أكدت أن نادي إنتر رد بالرفض فيما يخص تجديد إعارة بيراجي

الكشف عن أسباب انسحاب إنتر من صفقة تونالي وكامبولا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن السبب الحقيقي لانسحاب نادي إنتر من صفقتي ساندرو تونالي وماراش كامبولا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، والتي أكدت أن الأمر لم يكن في يد أنطونيو كونتي كما تداولت الصحف مؤخرًا، بينما جاء القرار بالانسحاب من قبل ستيفين زاهان رئيس النادي بسبب الصعوبات المادية.

خيار استمرار ناينجولان وارد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن خيار استمرار اللاعب رادجا ناينجولان في صفوف إنتر لا يزال مطروحًا على الطاولة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي رفض إعارته لجلطة سراي التركي ولكالياري، ولن يتركه يرحل إلا في صورة بيع نهائي.

إنتر يحصل على دفعة في محاولة الحصول على كانتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي تشيلسي في ضم اللاعب ديكلان رايس من صفوف وست هام يونايتد في الصيف الجاري.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، فذلك قد يجعل الفريق يتحرك لبيع نجولو كانتي للحصول على التمويل الكافي، وهو ما يصب في مصلحة إنتر الذي يسعى لضم النجم الفرنسي.