أخبار إنتر اليوم | خطة لضم بوجبا ولاوتارو يرحب بالبقاء

ما هو جديد النيراتزوري؟

الحديث عن تحرك جاد لضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد، وترحيب لاوتارو مارتينيز بالبقاء عكس حديث الإعلام الإسباني ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، الثالث من مايو 2020.

خطة لضم بوجبا

ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر جاد بخصوص اهتمامه بضم لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا الصيف القادم، ووضع خطة تساعده في التغلب على التكلفة المادية المرتفعة للصفقة.

وأوضح التقرير أن إنتر يعول على بيع لاعبيه المعارين جواو ماريو، ماورو إيكاردي، إيفان بيريشيتش، ورادجا ناينجولان لتوفير سيولة مادية تساعده في ضم بوجبا.

المزيد من الفرق

نقطة أخرى يركز عليها النيراتزوري هي اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع مانشستر يونايتد بحلول صيف 2021، وهو ما سيخفض قيمته، بالإضافة لعودة إنتر للمنافسة على الألقاب.

لاوتارو يرحب بالبقاء

عكس ما ذكرت صحف إسبانيا البارحة، أكد "إف سي إنتر نيوز" أن لاوتارو مارتينيز منفتح على فرضية تمديد عقده مع النيراتزوري والاستمرار الموسم المقبل.

وتحدث الموقع المقرب من أجواء الفريق الإيطالي أن النجم الأرجنتيني لا يرى مانعاً لاستمراره مع إنتر وتمديد تعاقده، ولكن الأمور بانتظار تخطي الأزمة الراهنة.

صراع على فيرنر

أوضحت "توتوسبورت" أن إنتر ويوفنتوس آخر الأندية التي دخلت سباق التعاقد مع نجم ألمانيا ولايبزج تيمو فيرنر لتدعيم الهجوم الصيف القادم.

اللاعب في الأيام الماضية تشير التقارير لدخوله في مفاوضات متقدمة مع ليفربول بعد حديثه مع مدربه يورجن كلوب، والذي أقنعه بتفضيل أبطال أوروبا.

وأكد فيرنر نفسه أنه يفضل خوض تحدي جديد خارج ألمانيا، مما استبعد فرضية انتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ رغم اهتمام الأخير بضمه.

إعادة الحديث حول التحكيم أمام يوفنتوس

في مفاجأة مدوية، كشف جيوسيبي بيكورارو، رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الإيطالي السابق، عن اختفاء أجزاء من محادثات حكم لقاء إنتر ويوفنتوس الشهير قبل عامين مع طاقم الفيديو.

وأوضح بيكورارو أن الجزء الخاص بواقعة تدخل ميراليم بيانيتش الشهير على رافينيا لم يكن موجوداً عند مراجعة التسجيل الخاص بالمباراة بعدها.المزيد هنا.

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إنتر يحافظ على النجوم الشباب

أكدت "توتوسبورت" عزم إنتر تأمين مدافعه الشاب لورينزو بيرولا في ظل وجود تحرك من قبل يوفنتوس نحوه، مشيرة إلى عدم رغبتها في تكرر سيناريو نيكولو زانيولو.

وباع إنتر قبل عامين زانيولو إلى روما ضمن صفقة ضم رادجا ناينجولان، ليتحول اللاعب لأفضل شاب في الدوري الإيطالي عن الموسم المنصرم.